Знаменита модель Кортні Кардашьян показала, як насолоджується відпочинком на райському курорті в мініатюрному купальнику

Гаряча представниця сімейства Кардашьян поділилася новими знімками в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, модель вирішила похвалитися розкішним відпочинком на пляжі з пальмами і блакитною водою. Для такої обстановки засмагла красуня вибрала відповідний наряд: на ній зелений купальник-бікіні, що представляє собою мініатюрні трикутнички тканини, які ледь прикривають форми Кортні, а також бежева панамка.

На першому фото красуня граціозно виходить з води, не забуваючи підібрати найбільш вигідну для її фігури позу.

На другому ж знімку можна побачити, як Кортні з розбігу пірнає у воду разом з сестрою Кім Кардашьян. Модель також показала, як вони з фігуристою сестричкою плавали в морі.

Шанувальники сестер Кардашьян прийшли в захват від соковитих знімків і буквально засипали красунь лайками і компліментами.

Раніше ми писали, що Кортні показала себе в незвичайному образі.

На фото Кортні показала себе в спідниці і ТОПі червоного кольору. Зірка сиділа на підлозі, а волосся залишила розпущеним. Красуня спокусливо вигнулася і демонструвала ідеальні ніжки, які майже нічим не були прикриті.

Фанати поставили знімку понад 500 тисяч лайків.

Нагадаємо, Кортні Кардашьян влаштувала Нічний заплив з подругою в тісному купальнику: «дві русалки».

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