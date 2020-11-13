Співачка Настя Каменських сколихнула публіку особливою подією

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в розкішній сукні, схожій на червону квітку.

Тканина, немов пелюстки, ніжно обернула пишний бюст артистки. При цьому посередині корсета була прозора вставка, що дозволила глядачам насолодитися спокусливими лініями її пружних принад.

Незвичайний лук доповнила укладка з великою кількістю гелю: Настя максимально пригладила свої кучері, прикривши тоненькими локонами обличчя.

"Рада випустити чудовий ремікс #AHUEVO 🔥від талановитого французького діджея @bonjourlekid. Отже, Франція та всі в усьому світі - слухайте цей ремікс #AHUEVO і вдалих Вам вихідних! Merci beaucoup, Франція 🖤", - похвалилася успіхами Каменських - її чоловік, репер Потап, може нею пишатися.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"🌹ви неймовірна 💕 💕 💕 "

"Ой як прикольно ❤️😍"

"Та ти шооо 💥 💥 💥 "

Раніше ми повідомляли, роздягнена Каменських розкрила свій ідеальний ранок. Дівчина позувала у ванній, стоячи перед дзеркалом. Зірка повернулася до камери боком, блиснувши оголеними плечики й частково спиною.

"Прокинулася ось так 😄 Спорт, душ під музику, смачний сніданок і теплі слова рідним - мої обов'язкові атрибути класного ранку 🥰", - поділилася співачка.

"Ефектно👍"; "яка ж ви красива, з кучерями особливо, на мій смак, абсолютно прекрасна!"; "Клас, Потапу привіт!"; "Зад правильно що не показуєш😂"; " хожа на Маргариту з роману Булгакова🔥", - відреагували шанувальники.

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