Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес показала жаркий кадр з тренування зі своєю командою

Як відомо, артистка є однією з найпопулярніших світових виконавиць. Про це пише Politeka.net. вона також вважається однією з найкрасивіших жінок у світі згідно з різними рейтингами. Її секретами краси цікавляться мільйони, а сама Лопес підкреслює, що секрет простий: спорт і здоровий спосіб життя. У той же час Дженніфер не відмовляє собі в улюбленому хобі – вона затята прихильниця танців.

Зокрема, Лопес обожнює сальсу. Батьки Джей-Ло-пуерторіканці, але народилася вона в Америці. У дитинстві їй подобалися різні стилі музики, особливо такі як сальса, меренге і бачата, а також поп, хіп-хоп і R & B.

Її переваги збереглися і донині. Яскраві фото з занять, а також підготовок до концертів продовжують з'являтися на фан-акаунтах в мережі. Струнка виконавиця вкладає душу в виступ, тому багато хто не може встояти перед її чарівністю.

Відзначимо, що Лопес почала свою танцювальну кар'єру ще підлітком в сценічних мюзиклах. Вона брала участь у гастролях по Європі та Японії. Дженіфер також завжди говорить в інтерв'ю, що вона не може жити без танців.

Відзначимо, після того, як артистка виступила в 2002 році з синглом Jenny from the Block, слава її почала активно зростати, а кожна поява на публіці обговорювалося в рази частіше, ніж раніше. Лопес змогла не тільки домогтися успіху за цей час, але ще і зміцнила свої власні позиції серед конкуренток.

Кожне шоу в турі дозволяє їй поповнювати банківський рахунок на семизначну суму. У мережі в свою чергу відзначають, що Лопес подобається їм навіть такий, в забавному становищі.

"Одна любов до неї, навіть так забавно️❤️💯 💯 💯Ріко, у тебе багате тільце, прекрасних поцілунків🔥 🔥; поза богині, яка різниця як💦 💦; і смішно і пристрасно👅 🥒; для мене це досконалість !! ✨ ; Дуже мило🤗 😘 😘; здається з позою намудрили; Боже, коли вона народилася, вона пройшла 10 разів в черзі за красою, перш ніж Бог послав її на землю ♥ ♥ ️Queen pls».

Нагадавши, Дженніфер Лопес в костюмі з блискіток збентежила помолоділим виглядом: "не можна не закохатися"

Також ми писали, що Дженніфер Лопес "задала спеку" в крихітному бікіні на пляжі: "це взагалі можливо в 51?"

Ще Рoliteka повідомляла, що спокуслива Дженніфер Лопес приголомшила красою в прозорій сіточці: "ніколи не старіє"