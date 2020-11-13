Російський хореограф Мігель вивів співачку Аллу Пугачову на чисту воду, розкривши її істинний характер

Як передає Politeka.net, Мігель став гостем YouTube-каналу PEOPLETALK TV, розповівши ведучій подробиці конфлікту з Пугачовою.

За словами хореографа, Примадонна занадто багато собі дозволяла під час зйомок проекту "Різдвяні зустрічі".

"Там була жесть, в якій я не захотів брати участь і після пообіцяв собі, що я більше ніколи не буду працювати з Аллою Борисівною", - заявив Мігель в інтерв'ю.

Зокрема, Мігель став свідком, як артистка вичитувала колег, поставивши їх в ряд. Танцюрист бачив, як ті схилили голови і слухняно кивали, покірно вислуховуючи зауваження Примадонни.

"І потім всі до мене підходять і кажуть, Мігель, не звертай уваги, це так нормально... Я не можу так, - обурився танцюрист. - Це вже стиль життя. Тобто вона (Пугачова - ред.) знаходиться в такому віці... що з нею можуть працювати тільки ті люди, який при ній, якісь нові "вприскування" вже туди не підуть".

За словами Мігеля, після свята він зібрав усіх танцівників і пішов.

"Потім мені дзвонила її асистентка і говорила: "Мігель, якщо ти не повернешся, ми не почнемо". Мене вмовили, і я повернувся на свято, подякував... Вона мені потім сказала: "Ну, так... Ти, звичайно, норовливий. Але це добре. Це означає, що ти доб'єшся свого", - підсумував хореограф.

Раніше ми повідомляли, в Мережі гримить скандал між Пугачовою та зіркою "Дом-2" Ольгою Бузовою. Примадонна постала проти участі співаючої телеведучої в "новорічному вогнику".

За вказівкою Алли Борисівни Ольгу не пустили виступати в 2019 році, та й в цьому - історія повторилася.

"Новий рік - це сімейне свято, на якому не прийнято "трясти кавунами", - процитували Пугачову в ЗМІ.

Нагадаємо, 71-річна Пугачова забула про вік і позбулася ліфчика заради домашнього фото