Наталя Могилевська з нагоди п'ятниці 13-го перетворилася на спокусливу вампіршу і знову показала свого "чоловіка" Григорія Чапкіса
Зірка поділилася новим відео у своєму Instagram, передає Politeka.net.
Не так давно Могилевська з'явилася на "Танцях з зірками" у випуску, присвяченому Хелловіну. Там вона виконала роль фатальної дружини графа Дракули у виконанні судді проекту – 90-річного танцюриста Григорія Чапкіса. Судячи з усього, артистам сподобалися ці образи, тому вони вирішили повторити їх на п'ятницю 13-е.
Так, в новому відео Чапкіс знову з'являється в образі Дракули. Сама ж Могилевська також перетворилася на вампіршу з червоним волоссям і пов'язкою на оці. Крім них в кадрі миготять і інші люди, зокрема, млосні дівчата на тлі похмурої обстановки.
"Що сталося з Могилевською у п'ятницю 13-е?",- підписала кадри співачка.
"Я відпускаю тебе": Кіркоров обсипав квітами могилу коханої жінки й не стримав емоцій
Колишній чоловік Ані Лорак показав, за ким сумує найбільше: «Нескінченна любов»
Російська Кардашьян ледь не втратила сукню, забувши надіти білизну: "Як завжди гарна"
Долар "розірве" гривню, українців приголомшили прогнозом щодо курсу валют: "Найближчим часом..."
Її шанувальники активно коментують побачене.
"Жінка-вамп. Люблю цю пісню", "Відмінна робота! Завжди", "ваууу, як чарівно шалено сподобалося", "містично-магічна краса. Дуже цікава версія. Улюблена пісня. P.s Ваш образ страшно красивий. з реалізмом", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Могилевська показала фото, на якому одягнена не по-осінньому легко. На ній незвичайна персикова спідниця трохи нижче коліна і світло-блакитна сорочка, яку співачка недбало зав'язала на талії. Могилевська тримає в руках коричневу сумку, а її образ доповнюють стильні окуляри.
Нагадаємо, Могилевська не стримала почуттів до одруженого Ткача з "Кварталу 95", любовне фото: "Багато всього попереду...".
Як повідомляла Politeka, розповніла Наталія Могилевська стала копією Потапа, свіже відео: "Все зіпсувала".
Також Politeka писала, що Могилевська помірялася жіночими багатствами з перетворилися Ткачем і ямою: "Яка шикарна...".