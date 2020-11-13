Наталя Могилевська з нагоди п'ятниці 13-го перетворилася на спокусливу вампіршу і знову показала свого "чоловіка" Григорія Чапкіса

Зірка поділилася новим відео у своєму Instagram, передає Politeka.net.

Не так давно Могилевська з'явилася на "Танцях з зірками" у випуску, присвяченому Хелловіну. Там вона виконала роль фатальної дружини графа Дракули у виконанні судді проекту – 90-річного танцюриста Григорія Чапкіса. Судячи з усього, артистам сподобалися ці образи, тому вони вирішили повторити їх на п'ятницю 13-е.

Так, в новому відео Чапкіс знову з'являється в образі Дракули. Сама ж Могилевська також перетворилася на вампіршу з червоним волоссям і пов'язкою на оці. Крім них в кадрі миготять і інші люди, зокрема, млосні дівчата на тлі похмурої обстановки.

"Що сталося з Могилевською у п'ятницю 13-е?",- підписала кадри співачка.

Її шанувальники активно коментують побачене.

"Жінка-вамп. Люблю цю пісню", "Відмінна робота! Завжди", "ваууу, як чарівно шалено сподобалося", "містично-магічна краса. Дуже цікава версія. Улюблена пісня. P.s Ваш образ страшно красивий. з реалізмом", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Могилевська показала фото, на якому одягнена не по-осінньому легко. На ній незвичайна персикова спідниця трохи нижче коліна і світло-блакитна сорочка, яку співачка недбало зав'язала на талії. Могилевська тримає в руках коричневу сумку, а її образ доповнюють стильні окуляри.

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