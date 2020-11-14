Деякі знаменитості абсолютно відверто можуть розповісти особисті деталі свого життя

Познайоммось з зірками, які розповіли, коли у них був "перший раз", повідомляє Politeka.net.

Хлої Кардашьян зі знаменитого сімейства зізналася, що позбулася невинності в 14 років. Першим у телезірки став чоловік старший за неї. Вона розповіла, що не розуміла того, що відбувається, адже була занадто юною і якби була можливість, повернула б час назад.

Кім Кардашьян, так само як і молодша сестра, втратила невинність в 14 років. Першим чоловіком майбутньої знаменитості став племінник короля поп-музики Майкла Джексона Ті Джей.

Брітні Спірс довгий час була головною "незайманкою Америки". Дівчина стверджувала, що збереже невинність для свого чоловіка. Однак мати пізніше видала секрет блондинки й поклала край брехні - Брітні стала дорослою ще у 14 років.

Втратила невинність в 14 років і відома актриса і режисер Анджеліна Джолі. В юні роки красуня відрізнялася експресивним характером і лише зараз стала розсудливою. "Перший раз" у Джолі стався зі шкільним другом.

Зірка фільму "Трансформери" Меган Фокс вибрала для першого експерименту хлопця, який був молодший за неї на кілька років. А сталося це, коли самій Меган було 17.

Раніше повідомлялося, що на одній з фан-сторінок в Instagram з'явився архівний знімок Анджеліни Джолі, на якому вона позувала в корсеті. Предмет гардероба був туго затягнутий у неї на талії в результаті чого, фігурка актриси виглядала ще більш спокусливою.

Нагадаємо, що безсоромна Анджеліна Джолі виставила напоказ соковитий бюст, обтягнутий прозорою сіткою: королева епатажу.

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі зняла весь одяг, ледь прикрившись шовковим простирадлом:»ідеальна".

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