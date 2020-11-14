Такого не було вже давно

Погода в Україні 14 листопада накриє країну тотальною хмарністю, але синоптики розповіли ще про одну капость

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз фахівців.

Зокрема, на західних областях українцям радять готуватися до денних 6-9 градусів зі знаком «плюс», а вночі похолодає до 1-4 вище нуля. Дощів явно не буде, хоча на сонці також розраховувати доведеться.

Схожа ситуація очікується в північній частині країни. Тут повітря вдень прогріється до 2-8 градусів за Цельсієм, а після заходу сонця показник охолоне до 0-3 зі знаком «плюс». На небі буде тотальна хмарність.

Трохи більше пощастить українцям, які проживають у центральних регіонах. Тут листопад порадує людей 3-8 градусами тепла. А ось вночі буде похолодання до 0-2 градусів зі знаком "плюс". Лише в Запорізькій області прогнозується локально до -1 морозу.

Хмарність очікується і на півдні України, де стовпчик термометра прогріється вдень до 6-8 вище нуля. Вночі морозів також не буде: показник коливатиметься в районі 0-5 градусів тепла.

Попри загальну тенденцію, Сонце сьогодні «здасться» на східній частині України. Водночас вночі тут синоптики прогнозують різке похолодання: до 3-5 градусів нижче нуля. А ось вдень очікується від 2 до 7 тепла.

Синоптики з Українського гідрометеорологічного центру попереджають, що в Києві та передмісті буде від 4 до 6 градусів зі знаком «плюс». Нижче нуля повітря вночі опуститься лише в Яготинському районі. На решті частини території буде близько 0-3 тепла.

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