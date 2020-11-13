У Мережі жарко обговорюють нове фото телеведучої Ксенії Собчак з чоловіком, режисером Костянтином Богомоловим

Як передає Politeka.net, Богомолов опублікував свіжий кадр у своєму мікроблозі в Instagram - вони з Ксенією позували на церемонії вручення премії «GQ Людина року».

Собчак постала в незвичайному вбранні: симбіоз класичного стилю з ноткою рожевого "божевілля". На ній була сувора сукня-піджак чорного кольору з зухвалим декольте. А ось малинові рукава наряду нагадували величезні троянди.

На знімку Ксенія і Костянтин дивилися в різні боки, що відразу впадає в очі.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Захоплення!!! 👌👏👏👏Розкішні😍"

"А що в різні боки дивимося?"

"Правильно, коли дивитися обом завжди в одну сторону - не помічаєш іншу і стає жахливо нудно😉"

"Голлівуд 😍"

"Дууже стильні👍 🍒❤️"

"Мило виглядаєте"

"Ксюша з кожним роком все краще і краще!"

"З такою дружиною можна нічого не боятися"

"Ви чимось схожі! Магія )"

"Прекрасна пара! Талант, провокація, епатаж, ви один одному підходите! Пазли склалися 😍 🔥 🔥 👏 "

Раніше ми повідомляли, нещодавно Собчак відзначила 39-річчя за кордоном. Зірка влаштувала сімейну відпустку, відправившись в теплі краї з сином від першого шлюбу і чоловіком. Зокрема, телеведуча виставила пікантний кадр, як вони з Богомоловим розважаються в морі.

Тримаючи в одній руці солом'яний капелюшок, іншою Ксенія обхопила обранця за шию. Обидва вони виглядали мокрими й щасливими.

"При всій моїй повазі ну найміть людину, яка буде або обробляти або хоча б радити які фотографії викладати", "це любов 💕 з нею поруч Амур...", "Ви така чудова пара! Приємно дивитися!", "Нічого собі у вас ванна, звичайно🔥 🔥", "вітаю", "Дельфін 🐬 і русалка ️2.0", - коментували користувачі.

Нагадаємо, Ксенія Собчак показала свої гарбузи і осоромилася перед публікою: "доярки набагато краше".

Як повідомляла Politeka, Собчак розповіла, чим закінчаться режими Лукашенка і Путіна: «єдиний шлях...».

Також Politeka писала, що Собчак з оголеною спиною вивели з себе на модній тусовці, Богомолов свідок.