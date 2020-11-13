У Мережі жарко обговорюють нове фото телеведучої Ксенії Собчак з чоловіком, режисером Костянтином Богомоловим
Як передає Politeka.net, Богомолов опублікував свіжий кадр у своєму мікроблозі в Instagram - вони з Ксенією позували на церемонії вручення премії «GQ Людина року».
Собчак постала в незвичайному вбранні: симбіоз класичного стилю з ноткою рожевого "божевілля". На ній була сувора сукня-піджак чорного кольору з зухвалим декольте. А ось малинові рукава наряду нагадували величезні троянди.
На знімку Ксенія і Костянтин дивилися в різні боки, що відразу впадає в очі.
Користувачі кинулися обговорювати побачене:
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"Захоплення!!! 👌👏👏👏Розкішні😍"
"А що в різні боки дивимося?"
"Правильно, коли дивитися обом завжди в одну сторону - не помічаєш іншу і стає жахливо нудно😉"
"Голлівуд 😍"
"Дууже стильні👍 🍒❤️"
"Мило виглядаєте"
"Ксюша з кожним роком все краще і краще!"
"З такою дружиною можна нічого не боятися"
"Ви чимось схожі! Магія )"
"Прекрасна пара! Талант, провокація, епатаж, ви один одному підходите! Пазли склалися 😍 🔥 🔥 👏 "
Раніше ми повідомляли, нещодавно Собчак відзначила 39-річчя за кордоном. Зірка влаштувала сімейну відпустку, відправившись в теплі краї з сином від першого шлюбу і чоловіком. Зокрема, телеведуча виставила пікантний кадр, як вони з Богомоловим розважаються в морі.
Тримаючи в одній руці солом'яний капелюшок, іншою Ксенія обхопила обранця за шию. Обидва вони виглядали мокрими й щасливими.
"При всій моїй повазі ну найміть людину, яка буде або обробляти або хоча б радити які фотографії викладати", "це любов 💕 з нею поруч Амур...", "Ви така чудова пара! Приємно дивитися!", "Нічого собі у вас ванна, звичайно🔥 🔥", "вітаю", "Дельфін 🐬 і русалка ️2.0", - коментували користувачі.
Нагадаємо, Ксенія Собчак показала свої гарбузи і осоромилася перед публікою: "доярки набагато краше".
Як повідомляла Politeka, Собчак розповіла, чим закінчаться режими Лукашенка і Путіна: «єдиний шлях...».
Також Politeka писала, що Собчак з оголеною спиною вивели з себе на модній тусовці, Богомолов свідок.