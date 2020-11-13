Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала топ своїх образів, які використовувала для майбутнього кліпу

Нещодавно стало відомо, що Анастасія збирається зняти кліп. Про це пише Politeka.net. З цього приводу в профілі зірки в Instagram з'явилася ціла серія кадрів, які продемонстрували, як змінилася за цей час сама Волочкова. Знаменитість приміряла найрізноманітніші вбрання, але далеко не всі з них були сприйняті позитивно.

Більш того, деякі образи Анастасії висміяли в мережі на анти-фанатських сторінках, вважаючи, що зміною зачіски і коротким платтям з блискітками її фігуру вже не врятувати.

Балерина засвітила улоговинку і продемонструвала обриси обвислого бюста. Непомітний макіяж і легкі локони доповнювали її образ. Після Волочкова показала себе в образі вчительки в білому костюмі, приміряла зухвалий наряд з сріблястої тканини з блискітками і навіть пройшлася по біговій доріжці в пуантах.

У мережі не стрималися:

"Все кака Зінаїда любить..у пуантах на біговій доріжці...папірці типу пелюсток троянд; бридкі всі фото, навіть там де в брюках ноги розставила; це портфоліо для рольових ігор?; Як не одягай, як не крути, а все одно виходить...мамка з борделя. 😆 ; почне рекламувати себе рідну, з цінником👍 😂; У неї вигляд ніби вона вже накотила, ну або ще протверезіти не встигла; чому вона так швидко злиняла; В окулярах :рольові ігрища в медсестру😂; фантастична гидота».

Останнім часом Анастасія намагається захистити себе від негативу в мережі і активно приховує доступ до свого аккаунту, а також прибрала зовсім коментарі до постів. Щоб не бачити сотні їдких коментарів, балерина також багатьом контентом ділиться в сторі.

Проте, повністю уникнути уваги їй все ж не вдається. Справа в тому, що на анти-фанатських групах відразу ж збираються всі найневдаліші кадри зірки і навіть помічають фотошоп, за допомогою якого Волочкова намагається приховати недоліки.

Кілька годин тому вона виставила фото, на яких позувала в гримерці під час роботи над новим образом. При цьому її завиті на бігуді жовте волосся і провальний макіяж був серйозно розкритиковані багатьма коментаторами, не обділили вони увагою і фото Анастасії з розкритим халатом.

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