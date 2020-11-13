Українці повинні бути готові до можливого стрибка курсу долара до кінця року

Про це пише Інтерфакс-Україна.

За словами банкірів, до Нового року гривня може ослабнути по відношенню до долара до 29 грн/$ через посилення карантину.

“Перспективи поширення епідемії та посилення карантинних заходів як в Україні, так і в країнах-торгових партнерах, є зараз важливим фактором невизначеності. До кінця року не виключене зростання до 29,00 грн/$, але з оглядкою на те, буде чи ні введений жорсткий карантин і які будуть економічні наслідки", – попередив Артем Красовський.

Інший аналітик Сергій Колодій припустив, що до кінця року курс долара буде в інтервалі 28,5-29,0 грн/$, а середньорічний курс складе близько 26,8 грн/$.

Експерт Олег Роляк, у свою чергу, заявив, що зараз для зміцнення гривні нібито є серйозні передумови - сплата квартальних податків, яка триватиме до 20 листопада 2020 року.

“До цієї дати долар поставить локальне дно. Можливо, це буде 28,00 грн/$, можливо діапазон 27,80-28,00 грн/$, все залежить від агресивності регулятора на покупку долара", – заявив він у коментарі журналістам.

Підсумовуючи, Олег Роляк додав, що Національний банк спробує розвинути висхідну корекцію долара після 20 листопада до позначки в 28,5 грн/$.

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За словами експерта Андрія Шевчишина, Україна входить в період податкових виплат, під які компанії будуть продавати інвалюту, тому можливі скачки курсу в діапазоні 28,1 - 28,5 грн/$.

Крім того, не варто забувати, що на ринок "тисне" статистика зараження китайським вірусом.

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