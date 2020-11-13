Зірка проекту "Супермодель по-українськи" Аня Сулима відверто розповіла про знущання, які їй довелося пережити

Не так давно Анна повернулася в суперсезон шоу "Супер топ-модель по-українськи", проте всупереч очікуванням шанувальників покинула проект вже в першому випуску.

В інтерв'ю «Фактам» дівчина розповіла, що не працювала моделлю після своєї минулої появи в шоу і не планує робити це в майбутньому. Вона зізналася, що спочатку йшла на проект тільки для того, щоб показати людям, що модель – це не тільки красива картинка, але ще і внутрішні якості.

Дівчина також зізналася, що в дитинстві була жертвою булінгу.

"Мене в школі три рази занурювали головою в унітаз. Я і булінг-дві подружки. До 12 років була маленькою мишкою — мені могли дати «ляща», а я мовчки сиділа на задній парті і терпіла. Дуже сильно била і ображала дівчинка Зіна, яка на кілька років старша. Досі ходжу зі шрамами - мене тримали і гасили об руки недопалки", - поділилася одкровеннями Анна.

Вона додала, що після всього цього змогла змінитися, проте зазначила, що багато людей цього не можуть. Модель звернулася до всіх із закликом ніколи не брати участь у булінгу, особливо в школі. Вона зізналася, що свого часу замислювалася про те, щоб зістрибнути з даху.

За словами моделі, також вкрай важливо, щоб батьки були готові чути свою дитину і допомогти їй в разі появи проблем.

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