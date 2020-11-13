Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала себе і розповіла про образ

На фото красуня позує в штанях, жилеті і прозорому корсеті. Зірка стояла на вулиці і демонструвала ідеальну фігуру і бюст шостого розміру, який ледве містився в наряд. Завдяки цьому кадри вийшли дуже спокусливими і пікантними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Шиншиловий жилет доповнив ідеально образ. Вже передбачаю суперечки в коментарях", - написала Олена.

Фанати поставили майже 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"Тримайся сестра", "Мрія будь бабки з совка, ще не вистачає шапки з норки ( або з чого їх робили) і шарфа з лисиці", "Афродіта", "Круто, хочу собі такий жилет", "Шиншил шкода((", "Красуня, носи із задоволенням", "Дуже красиво і елегантно", "Ладно) не буду", "Хай живе Франція", "Така гарна Олена".

Повідомлялося, що відома київська модель Олена Омович заговорила про пірсинг на інтимних місцях.

Модель вирішила розповісти про свій пірсинг сосків, так як кожен день на неї сиплеться множина питань.

"Чи боляче робити? Дуже, але біль секундна і відразу проходить! Прикро тільки, що терпіти її потрібно два рази. Тому що проколу то два",- написала красуня.

Нагадавши, Українська Кардашьян затягнула тугіше корсет і не втримала лимончики в ньому

А ще Politeka писала, що українська Кардашьян затягнула тугіше корсет і не втримала лимончики в ньому

Також Politeka повідомляла, що українська Кардашьян розохотила чоловіків, впустивши бюст з занадто тісного вбрання



