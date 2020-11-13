Шахраї продовжують масово атакувати клієнтів державного Приватбанку

Про це пише видання Наше місто.

Журналістці подзвонили нібито зі Служби безпеки ПриватБанку і повідомили, що з її особистої карти "стався витік грошей".

"І оскільки таких випадків за день вже чимало, цікавляться-чи точно кошти знімав власник картки. При цьому знають прізвище, ім'я, по батькові і точну суму, яка була у вас на день афери. А питання задають так професійно, що після десяти хвилин спілкування мимоволі починаєш приймати їх варіант по поверненню грошей назад. Це потім він здається маячним, а спочатку все дуже навіть логічно, тим більше, що номер з якого телефонують, є в контактах Приватабанку, я перевіряла", - пояснює журналістка, яка особисто зіткнулася з шахраями.

Вона також порекомендувала іншим клієнтам відразу ж відключатися від таких дзвінків, якщо мова заходить по рухах на пенсійній або зарплатній картах.

"Зараз і 100 гривень шкода позбутися, про дві-три тисячі просто промовчу", - продовжила Юлія.

За словами дівчини, 12 листопада шахраї подзвонили її чоловікові, який напередодні отримав пенсію на карту Приватбанку.

"Номер банку і схема розводу ті самі. Думаю, після мого другого дзвінка в Приватбанк, номер телефону поміняють, але аферистів, тим більше таких професійних і з такою базою даних, це не зупинить. Два дзвінки протягом доби в одну сім'ю підтверджують масштаби спланованої афери", - резюмувала вона, розповідаючи про чергову аферу шахраїв.

У самому ПриватБанку вже неодноразово попереджали про активізацію шахраїв, які цілеспрямовано атакують клієнтів банку.

Так, нещодавно в Instagram була створена фейкова сторінка нібито Приватбанку, в якому "розігрували" призи.

"Приватбанк закликає користувачів цієї соцмережі бути обачними і не передавати шахраям гроші або персональні дані», — говорилося в повідомленні.

Нагадавши, клієнти ПриватБанку залишилися без грошей, збій в системі не виявлено.

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