Відома українська співачка Анна Корсун (MARUV) показала, як проводить час з подругою

На фото Анна позувала в мереживах і колготах. Дівчина сиділа і посміхалася, поки поруч стояла подружка в футболці. Дівчина дивилася на Корсун, А рукою ніжно гладила по нозі зірки. Кадр вийшов дуже цікавим і провокаційним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Наш кращий відос", - підписала красуня кадри.

Фанати в Тіктоку поставили майже 2 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ми з Марув добре граємо, вона любить дівчат, а я натуралка", "Круто знято", "Гарненька", "дуже мила і проста дівчина", "обожнюю тебе, Марув".

Повідомлялося, що українська співачка MARUV, не соромлячись камер, влаштувала пікантні танці в напівпрозорих нарядах.

Так, на опублікованих кадрах видно, що MARUV виконує запальний танець з подругою, шльопаючи її по пікантних місцях. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

Повідомлялося, що українська співачка MARUV, справжнє ім'я якої Анна Корсун, вразила красою в леопардовому вбранні і витівкою з подружками.

Так, на кадрах MARUV в напівпрозорому вбранні виконує спокусливий танець на камеру, демонструючи неймовірні форми.

"Вовчиці", " всі мої вовки роблять - MARUV», «краще вже не буде», «розірвали тікток», «краща», «ну богині», «у Каменських була така», «ого, небезпечні чікси», «ось це пожежа», - пишуть фанати.

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