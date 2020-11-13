Російський виконавець і комік Олександр Ревва, відомий під псевдонімом Артур Пирожков, здивував стильним образом в компанії "буфетниць" в пікантних нарядах

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram він показав кадр, який справив справжній ажіотаж. На знімку Ревва одягнений в чорні штани, білий піджак і білу сорочку з метеликом. Навколо нього стоять чотири "буфетниці" в коротеньких сукенках, білих фартухах і кокошниках.

Судячи з усього, Артур показав кадр зйомок свого нового кліпу. Це підтверджує і той факт, що на кадрі видно відеокамеру, що знімає "процес".

"Сьогодні в П'ятницю, 13-е - в Міжнародний День доброти повідомляю-Нова пісня, нове відео і нові танці з'являться на ваших екранах рівно через 7днів!!! 20.11.20 !!! Я не дам вам сумувати!!! 🔥 ❤ ️ ",- підписав знімок пиріжків.

Фанати коміка за чотири години поставили понад 23 тисячі лайків і залишили безліч позитивних коментарів. Не стрималася і актриса Яна Кошкіна, яку мало не у відкриту називають "коханкою" шоумена Гаріка Харламова, вона теж поставила своє "сердечко".

"Пора міняти прізвище на Челентано, вже на низькому старті що б викинути смуток в сміттєвий бак🤩чекаємо!!! Урааа! Ну хоч одна хороша новина! Запальничка🔥 😍 ми дуже чекаємо!!! 😍 😍 😍 Класно 👍 💯 💯 👏 👍 як завжди буде гармата ️ ️ Артур Артур Пирожков з буфетницями,ліверними Пирожочками пригощають😁", – пишуть вони.

Раніше ми повідомляли, що Олександр Ревва поділився ранковим фото, на якому позував в одних штанях. Пирожков встав в спортивну стійку і напружив спортивне тіло. Шанувальники відразу ж порівняли його з Жан-Клодом Ван Даммом.

Нагадаємо, що Артур Пирожков пішов по стопах Галустяна і розбурхав космічним чином: "незважаючи на миле личко...".

Як повідомляла Politeka, напівроздягнена дружина Артура Пирожкова показала, як йому пощастило:"Голлівуд відпочиває".

Також Politeka писала, що дружина Пирожкова розпалила фантазію вдалим вирізом в смугастому міні:"згадалися 90-ті".