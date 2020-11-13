Популярна українська співачка Анна Седокова здивувала шанувальників несподіваним одкровенням

Нова публікація, яку виконавиця розмістила в Instagram, викликала бурхливу реакцію, пише Politeka.net.

Зірка майстерно вміє привернути увагу до своєї персони і змусити шанувальників говорити про неї.

Сьогодні Анна вибрала для зйомки червоне в підлогу плаття з відкритими плечима і грудьми, а також з боковим розрізом, який доходить практично до пояса вбрання. Поруч з нею, в строгому діловому костюмі її чоловік - Яніс Тімма, латвійський баскетболіст, який зараз грає на позиціях атакуючого захисника в команді "Хімки" (Підмосков'я, РФ). Пара одружилася 6 вересня цього року, але повідомила про радісну подію лише через два тижні.

"Разом до кінця, що б не сталося. Я вірю в тебе, більше ніж в себе. Тому що твоя віра в нас нескінченна ❤️ Дякую @gqrussia за прекрасне свято і справжній вибір Людини року. Адже саме лікарі головні люди сьогодні 🙏 🏼 і спасибі за вашу любов . Вчора почула стільки хороших слів. Не бійтеся бути яскравіше, бути обговорюваними, критики і докорів. Це шлях особистості і саморозвитку. Просто бути собою це розкіш, ми гідні", – написала Семенович.

Фанати в коментарях висловилися з приводу написаного, заодно прокоментувавши зовнішність співачки.

"Хотілося б і мені зберегти категоричність у справах сердечних. Але на жаль. Сказати» до кінця "язик не повернеться 🙈 😂 Я навчилася припускати, що» в кінці" можу опинитися з кимось поки незнайомим 😂 ось зараз все дивно, а хтозна, що буде через рік або десять...?🙃 Шикарні😍 спасибі вашій родині,за те що ви такі світлі 🤗 Краса красиві ", – пишуть вони.

Раніше ми повідомляли, що Анна Седокова приголомшила фанів несподіваними змінами у своєму житті, повідомивши, що тепер буде вчитися. Здобувати освіту Анна зібралася не де-небудь, а в найпрестижнішому університеті світу – Гарварді.

"Я вже записалася на онлайн навчання в Гарвард. Я в UCLA. Я менше буду спати, менше приділяти час своїй родині і більше собі. Адже я хочу, щоб мій мозок більше працював. І я знаю, що можу дати. Не всім . А Моїм людям. І я знаю хто вони . Іноді це мотивація, іноді дія . Знання . Досвід", - написала вона.

Нагадаємо, що самовпевнена Седокова виставила солодке місце крупним планом:"припиніть грати зі своїм тілом".

Як повідомляла Politeka, розкута Седокова в тісному вбранні ледь не впустила "близнючок": сліпучі кадри.

Також Politeka писала, що розслаблена Седокова млосно розвалилася на дивані, підкоривши задоволеним виглядом: «енергетика скажена».