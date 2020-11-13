Танцівниця, педагог-хореограф і зірка "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова стрімкими темпами повертається у форму після недавніх пологів

Як передає Politeka.net, 32-річна знаменитість опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в чорному топі й червоному обтягуючому платті зі "смачним" розрізом внизу (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Ілона, як відомо, всього місяць тому, 11 жовтня, народила сина, і тепер їй не терпиться повернутися на танцпол. Втім, зірка вже робить перші кроки в цей бік - і, варто відзначити, вельми успішно.

Брюнетка пустилася в танок, приголомшивши публіку пристрасними і динамічними рухами. У підписі Гвоздьова зізналася, як для неї важливо знову почати танцювати.

"Мій перший танець після🤰. Як же сумувала я за цим кайфом, емоціями, рухом... Коли я танцюю - я живу, я вільна, я говорю з усім світом на мові тіла, кожна клітинка дихає і пронизує до кісток, що аж мурашки по шкірі. В черговий раз переконуюся, що я вибрала вірний шлях у житті, вірну професію, від якої в захваті, я немов наркоманка🤪 💃 💋. Це найкраще відновлення після пологів👌 Що ви відчуваєте, коли займаєтеся улюбленою справою?!",- поділилася Ілона.

Користувачі кинулися коментувати побачене, не шкодуючи компліментів:

"Шикарно виглядаєш👍"

"Яка ж ви неймовірна, ви просто🔥🔥🔥😍😍😍❤️❤️ обожнюю.... Ви найкраща танцівниця👍"

"😍Просто як бальзам на очі"

"О, таким темпом ви вже у формі, я бачу !! 👏"



"Ваууууу які рухи прям кайф як же красиво"

"Просто супер.. Ти танцюєш просто зносить дах"

"Ілоночка, ви в прекрасній формі! 👍 І не скажеш, що місяць, як народили) 💃"

"Як після пологів? Не може бути? 😂 😂 де всі ті зайві кіло, целюліт і тд 😂 😂 що це за машина часу, Ілона ?? !! це протизаконно! ❤️"

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова крупно пошкодувала про свої слова про Полякової:"мене мама по-іншому виховувала".

А ще Politeka писала, що Ілона Гвоздьова приголомшила кадрами з палати відразу після народження сина: «встигла...».

Також Politeka повідомляла, що Ілона Гвоздьова з дитиною на руках зважилася на одкровення: «все перевернулося з ніг на голову».