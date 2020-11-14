Відома київська модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, показала яскравий кадр з новим іміджем

Олена є однією з найскандальніших альтернативних моделей України. Дівчина не тільки прославилася за межами своєї країни, але ще і продовжує привертати увагу до себе сміливими витівками і незвичайною зовнішністю. Так, зірка після множинної пластики перестала бути схожою на саму себе, проте вона запевняє, що так їй подобається набагато більше.

Нещодавно модель розповіла, що на її імені досить часто намагаються пропіаритися блогери, які зовсім не популярні, саме тому в Instagram вона припинила публікувати так багато кадрів, як це було раніше. У свою чергу на фан-акаунтах продовжують постити кращі фото Олени.

На одному з фото вона позувала в болотного кольору боді на тонких лямках і насилу прикрила бюст шостого розміру в досить сміливій позі. Поїздка на яхті в такому сміливому вигляді не залишила фанатів байдужими.

"Клеопатра 😍❤️Красиво, я здогадуюся що за магазин 😁; цю саму фотку ти скидала собі в сторіс раніше і вона була ще без цього дикого фотошопу талії🤣 🤣 🤣; чудово🌹; ти богиня🌹 🌹 🌹; карколомно виглядаєш! 🔥 🌷 ; чоловіків ти фантазуєш? 😘 🥰 ; Фантастика 😍 😘 💕 дуже красива; який образ😍 😍 😍; ❤ ️ з любов'ю з Франції; красуня😍 😍 😍; шикарна👏 👏 👏».

Ми також писали, що Олена відрізняється від інших дівчат тим, що не соромиться показувати бюст і не тільки. Заради ідеальної фігури вона збільшила бюст до шостого розміру і дотримується правильного харчування, щоб її вага не перевищувала 45 кг при зрості 170 см.

Худорлява фігура дівчини виділяється також і тим, що модель поставила імплантати, збільшуючи сідниці і занадто часто відвідує солярій, не даючи бронзовому загару зникнути. Як видно на фото, представлених одним з магазинів, з яким співпрацює Омович, дівчина не може приховати гідності.

Вона постійно з'являється без ліфчика, демонструє своє тіло в сміливому вигляді і не думає приховувати бюст, коли той вислизає зі світлого комбінезона з вирізами з боків.

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