Українці можуть розраховувати відразу на кілька етапів підвищення пенсій

Про це пише видання АіФ.

Так, в 2021 році доходи українських пенсіонерів будуть підвищені відразу в п'ять етапів.

Вже в січні мінімальна пенсія буде підвищена до 2400 гривень. Але на цю виплату можуть розраховувати пенсіонери у віці від 65 років.

Другий етап-індексація пенсій у березні. Того року коефіцієнт був 11%, а нинішній озвучать лише в лютому 2020 року.

Третій етап-перерахунок виплат працюючих пенсіонерів, яким зарахують стаж роботи і підвищення зарплат.

Четвертий етап - по 500 гривень отримають усі, яким виповнилося 80 років. Але точна дата поки не озвучувалася.

П'ятий етап-перерахунок мінімальної пенсії — з 1854 гривень до 1934 гривень.

Раніше ми розповідали про спрощення процедури оформлення пенсії.

Тепер не потрібно після звернення до ПФУ йти в банк і відкривати спецрахунок, а достатньо лише написати додаткову заяву в самому Пенсійному фонді.

Як працюватиме політика "єдиного звернення" після розпорядження Кабінету Міністрів: людина приходить до Пенсійного фонду, а далі за зверненням самого фонду або органів соцзахисту їй відкриють спеціальний рахунок у банку, на який вона зможе отримувати виплати від держави.

Нагадаємо, що українцям розкрили нюанси підрахунку розміру пенсії, можна отримувати до 17 тисяч гривень

Як повідомляла Politeka, накопичення пенсій може стати новою аферою, українців попередили про проблеми

Також Politeka писала, що пенсії в Україні масово уріжуть, хто постраждає найбільше