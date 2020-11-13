Один з найяскравіших танцюристів проекту "Танців з зірками" танцюрист і хореограф Олександр Прохоров зізнався в романі зі співачкою Олею Цибульською, який відбувся шість років тому

Як повідомляє Politeka з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram, інтимні стосунки на той момент з Цибульською у нього були, але це складно назвати зрадою, так як співачка була "на паузі" у відносинах з її майбутнім чоловіком.

"У кожного з нас є свої скелети в шафі, історії які ми не хочемо виставляти на показ. Але приходить час і вони втрачають свою секретність і інтригу", – пише Прохоров.

Також він зізнався, як починався їхній роман.

"Нічна прогулянка після концерту зблизила нас в той момент і "сніданок у Тіффані" поклав початок нашим не зовсім дружнім відносинам", - розговорився танцюрист.

Прохоров стверджує, що він така людина, яка рідко шкодує про зроблене і те, що сталося.

"І я радий, що ця короткочасна, але в той же час божевільна, пристрасна, спонтанна і тільки для нас історія була саме тоді і саме з Олею", – заявив хореограф.

Зараз, каже Александ, його з Цибульською пов'язують дружні стосунки.

"Ми підтримуємо один одного. Зовсім скоро ви побачите нашу нову творчу роботу 😉 щоб запобігти зараз хейт в її бік скажу, що ти @cybulskaya красива, ефектна і перед тобою неможливо встояти. І на момент того, як ми зустрічалися — вона була не в стосунках зі своїм майбутнім чоловіком", – резюмував Олександр Прохоров, подякувавши Цибульську за "самця".

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Раніше ми повідомляли, що українська співачка Ольга Цибульська зізналася, що крутила роман з екс-учасником шоу "Танці з зірками". В один момент у зірки став вибір між її чоловіком (тоді ще просто хлопцем) і танцюристом Олександром Прохоровим. Вона розповіла в програмі" Зірковий шлях " про романтичну історію, яка трапилася з нею шість років тому.

Тоді Оля Цибульська тільки почала сольно виступати в Україні і набирала шоу-балет. Олександр Прохоров теж прийшов на кастинг, але виявився занадто високим.

"Він такий самець. Високий, красивий, талановитий, харизматичний", — розповіла співачка про достоїнства чоловіка.

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