Модель і дружина телеведучого Дмитра Комарова Олександра Кучеренко знає, як підкорювати серця фанатів

Нова публікація з'явилася в її особистому Instagram.

Так, володарка титулу "Міс-Україна" засвітилася на телебаченні у відвертій сукні, якою звела з розуму армію своїх шанувальників.

Як відомо, дружина ведучого Дмитра Комарова веде телепередачу "Зірковий спорт" на українському телеканалі, і з нагоди "п'ятниці 13" вирішила підібрати карколомну "прозору" сукню.

"Не така вже й страшна ця чорна п'ятниця 13. Якщо вибрати вдале плаття)) Нехай вам сьогодні щастить! Одна хороша новина вже є - о 20:05", - підписала Олександра Кучеренко новий знімок у своєму мікроблозі.

Прозоре плаття зайвий раз підкреслило ідеальну форму моделі і зробило акцент на пишному бюсті.

"Голлівуд!", "Яка краса", "сукня дуже вдале", "яка ви красуня", "дуже елегантно", "яка красуня, Сашенька", - написали шанувальники в коментарях під публікацією.

Раніше ми розповідали, як Олександра Кучеренко вразила одкровеннями і зізналася, як змінилося її життя.

Модель опублікувала фото, на якому видно, як вона сидить в парку на лавочці і задумливо розглядає пожовклих листок. Для прогулянки вона вибрала дуже осінній образ: джинси, коричневий замшевий піджак і блузку з принтом у вигляді осіннього листя.

«Зізнаюся. Я нарешті полюбила осінь)) теплої і радісної неділі всім», - написала Кучеренко в підписі до знімка.

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