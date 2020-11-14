Модель показала свою гордість без білизни

Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) посвітила бюстом в глибокому декольте

Знаменитість демонструє свій розкішний бюст без всякого сорому, пише Politeka.net. Цього разу вона блиснула принадами без білизни.

Модель позувала в блузі, яку розстебнула і показала свої ідеальні округлості у всій красі.

Пишні груди "розташувалися" під шовковою тканиною, остання красиво лягла на оголеному бюсті, підкресливши його ідеальний обсяг.

Такого же забарвлення брючки обтягнули красиві ніжки.

Зірка доповнила образ різними прикрасами, а також макіяжем, який відмінно виділив красиві риси обличчя знаменитості.

За 15 годин пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі були в захваті від таких сміливих кадрів. Втім, варто відзначити, що модель часто балує шанувальників подібними кадрами. Але кожен знімок Нвсе одно викликає захоплення.

"Так солодко", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега позувала на березі, під час того, як хвилі мочили її тіло. модель вляглася на пісок животом вниз. Вона кокетливо підняла ніжку до верху.

Примітно, що спокусниця була в одних плавках-бікіні, які нагадували одні тоненькі смужки тканини, нічого не прикривали.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега сиділа в прозорій білизні з малюнками квіточок. Модель спустила бретельки ліфа, роблячи знімок ще гарячішим. Волосся у Кассандри було розпущеним, що додатково додало кадру ефектності. Дівчина не соромилася показати себе і свої найапетитніші місця.

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