Коливання курсу долара в Україні можуть стати досить істотними, курс може варіюватися в діапазоні 28,1-28,25 гривні за долар

Таку думку озвучив сайту Сегодня керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, передає Politeka.

За його словами, Україна входить в період податкових виплат, під які компанії будуть продавати інвалюту.

"Сильні розпродажі можуть натиснути на курс, єдиною силою, здатною компенсувати цей рух, будуть нерезиденти, які "сидять на гривні" після виходу з ОВДП, а також НБУ з купівлею валюти", – повідомив він.

Крім того, не варто забувати, що на ринок "тисне" статистика заражуваності COVID-19. Також невідомо, як вплине на споживчий ринок і попит на імпорт введення карантину вихідного дня.

Так як на вихідні зазвичай припадає більше 50% виручки непродуктових рітейлерів і сектора роздрібних послуг, попит може впасти, відповідно "відпаде" частина імпортерів, що також може знизити тиск на курс долара.

Раніше ми повідомляли, що курс валют в Україні 13 листопада підступно нападе на гривню, цифри на міжбанку здивують змінами. Сьогодні міжбанк відкрився з неймовірного стрибка американського долара. Гривня втратила 3,53 пункту. До середини минулого дня долар підскочив на 2,95 гривні. Схожа картина буде і з курсом євро. Він підскочив на 12,19 гривні.

Економіст Андрій Шевчиниш прогнозує, що найближчим часом курс валюти буде в районі 28,17 гривні/долар.

Однак, потім настане різке зростання. Економіст стверджує, що курс досягне позначки в 28,25 гривні. Причиною цього фахівець називає зниження обсягів золотовалютних резервів України.

Нагадаємо, долар влаштує гривні спекотний листопад, українців попередили, чого чекати від курсу: "найближчим часом..."

Як повідомляла Politeka, долар "порве" гривню, з'явився несподіваний прогноз: "в кінці грудня..."

Також Politeka писала, що долар зірвався у прірву, НБУ сильно натиснув на курс валют: що тепер буде з гривнею