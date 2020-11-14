Відома модель Сьюзі Кортес показала себе і розповіла про продуктивність

На фото красуня позувала в комбінезоні з розрізом на животику. Модель доповнила образ сумочкою, маскою у вигляді бафа і навушниками. Сьюзі стояла в ліфті і знімала себе на телефон в дзеркало, демонструючи накачане тіло. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сьогодні дуже продуктивний день", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Круто", "так, будь ласка", " Ух ти, подивися на це струнке тіло !!! Боже, ці м'язи ніг", "лялечка"," солодка лялька Сюзі"," Привіт дорога"," Татуйована Барбі"," Вау теж ТОП теж"," дуже добре, яке гарне тіло"," розумні люди люблять продуктивний день"," твоє фото відмінне, ти моя улюблена зірка, ніколи не припиняй робити це"," красиві квадроцикли"," жінка Халк","огидно виглядати чоловіком".

Повідомлялося, що 29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес похвалилася пікантним образом.

Цього разу Сьюзі перевершила сама себе. На опублікованому кадрі модель поставала в обтягуючому костюмі, який створював ілюзію повної наготи.

Нагадавши, господиня найкрасивіших сідниць з'явилася на вулиці голяка, момент потрапив на фото

А ще Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць притиснула" подружок " тугим купальником

Також Politeka повідомляла, що господиня найкрасивіших сідниць ефектно задерла ніжку в червоних ботфортах



