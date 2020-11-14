Зірка показала себе у всій красі

Відома модель Демі Роуз показала спекотні фото з відпочинку

Знаменитість, яка полюбила себе, а потім її полюбили користувачі мережі, постала в новому спокусливому образі, пише Politeka.net. Демі продемонструвала свої найапетитніші місця в рожевому халатику.

Зірка позувала на пляжі. Вона присіла на гойдалки, відкинувши тканину з ніжок і блиснувши їх гладкістю. Роуз випрямила спинку, і закинула волосся за вушка, в яких показалися довгі сережки.

На другому кадрі зірка блиснула своєю досконалістю у всій красі. Демі стояла на березі, розстебнувши халатик. Красуня одягла купальник тілесного кольору з чорними смужками і принтом з метеликів.

Ліфчик ідеально підкреслив пишний бюст, а плавки, натягнуті вище стегон - красивий вигин.

Зірка розпустила волосся і, ніби насолоджуючись собою, закрила очі.

"Ситуація ізоляції ... 💗", - написала Демі.

За дев'ять годин пост зібрав майже 200 тисяч лайків і багато коментарів, в яких користувачі мережі описували своє захоплення.

"Словами не описати, наскільки ти красива", - прокоментував один з фанатів.

Раніше ми писали, що Демі Роуз постала і зовсім без верху, посвітивши своїми пишними грудьми. Зірка обвила стегна рушником. Красуня вразила своїми великими розмірами бюста, прикривши його рукою з кільцями.

Крапельки води спокусливо виблискували на тілі. Довге волосся Роуз було мокрим.

Нагадаємо, Демі Роуз продемонструвала форми "крутіше, ніж у Кім» і отримала сотні компліментів.

Сірий ремінь на купальнику моделі акцентував увагу на досить тонкій талії, через що сідниці моделі здалися ще більше, ніж зазвичай.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер