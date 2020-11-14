Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, покрутила достоїнствами в модному спортивному костюмі

Пишнотіла модель в модному спортивному костюмі зі стяжками на сідницях показала свої достоїнства в досить пікантних ракурсах. Про це пише Politeka.net. Так, дівчина вирішила прогулятися на вулиці і заодно влаштувати рекламу своєму костюму, який вдало підкреслив її фігуру. Настя змогла продемонструвати незвично великі стегна в поєднанні з тонюсенькою талією, що і вразило фанатів.

Як відомо, Настя є популярною альтернативною моделлю, яка співпрацює з магазинами білизни та одягу. Дівчина знімається в досить сміливих фотосесіях, а її великі форми принесли їй чималу популярність в мережі.

Оскільки дівчина за шість років блогерства встигла обзавестися цілою армією фанатів, на новий пост вони відреагували досить бурхливо.

Ось що пишуть фанати в мережі:

"це просто ідеальні кадри, мені шалено подобається, правда; Люблю тебе знову і знову, багато люблю світ ❤️; Que delícia voiceê é linda ❤️🔥 💋 💋; форма магніту.....; це нереально величезні форми, як так можна взагалі💝; занадто багато, вони занадто великі; Твоя за * ниця справжня?; красуня, зірка, прокидається зірка, Світлі мрії можуть збутися; мені здається, це дуже великі кулі, вони можуть здутися?».

Раніше ми повідомляли, що неприродні пропорції тіла зробили дівчину популярною досить швидко після першої ж професійної фотосесії. А після того, як Квітко завела Instagram, її популярність зросла в рази.

На кадрах, представлених Квітко недавно, можна помітити, що шостий бюст дівчини приховати не так і просто. Вона практично завжди без ліфчика, а тому її груди просто вивалюється з глибокого і навіть непристойно відкритого декольте. Вирізи на талії надали образу більшої пікантності, а стяжки на сідницях на середині чорної сукні підкреслило пишні достоїнства Насті.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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