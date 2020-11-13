Алла Пугачова вразила милим сімейним знімком з чоловіком Максимом Галкіним
Як пише Politeka.net, фотографію Примадонни опублікували на фан-сторінці в Instagram.
Цього разу показали фото з Галкіним. На знімку відображено, як Пугачова сидить, обернувшись шарфом. Галкін стоїть ззаду, поклавши руки на плечі коханої, ймовірно, робить їй масаж.
Пугачова постала на фото без гриму і перуки, з якими її можна бачити під час виходу в світ, тому її зовнішній вигляд відрізняється від звичного. Помітно, що роки беруть своє.
Шанувальники Пугачової активно коментують архівну фотографію.
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«Наша зірка, Аллуся», "Справжнісінька", «нормальна натуральна, прекрасна жінка", "хоч більш менш справжньою показали. Максим молодець доглядає за старенькою", "Алла Борисівна Доброго ранку і щасливого дня не дивлячись п'ятницю 13", - пишуть в коментарях.
Крім того, в кадр потрапили потилиці двох чоловіків. В одному з яких користувачі Мережі впізнали російського актора Михайла Єфремова, який став винуватцем смертельної ДТП в Москві 8 червня.
"Єфремов там Че робить?» ,- пишуть в коментарях.
Раніше в мережі показали фото Пугачової в сміливому молодіжному вбранні.
На фото Пугачова дуже по-домашньому сидить на сходинках розкішних сходів. На перший погляд вона одягнена досить просто: в джинси і чорну блузку, проте її образ не позбавлений родзинки. Так, 71-річна Примадонна вирішила згадати молодість і вибрала блузку з повністю відкритими плечима.
Нагадаємо, постраждала від нападок Алла Пугачова змусила всіх подивитися їй в очі: "ніхто і ніщо не може мені...".
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