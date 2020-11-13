Алла Пугачова вразила милим сімейним знімком з чоловіком Максимом Галкіним

Як пише Politeka.net, фотографію Примадонни опублікували на фан-сторінці в Instagram.

Цього разу показали фото з Галкіним. На знімку відображено, як Пугачова сидить, обернувшись шарфом. Галкін стоїть ззаду, поклавши руки на плечі коханої, ймовірно, робить їй масаж.

Пугачова постала на фото без гриму і перуки, з якими її можна бачити під час виходу в світ, тому її зовнішній вигляд відрізняється від звичного. Помітно, що роки беруть своє.

Шанувальники Пугачової активно коментують архівну фотографію.

«Наша зірка, Аллуся», "Справжнісінька", «нормальна натуральна, прекрасна жінка", "хоч більш менш справжньою показали. Максим молодець доглядає за старенькою", "Алла Борисівна Доброго ранку і щасливого дня не дивлячись п'ятницю 13", - пишуть в коментарях.

Крім того, в кадр потрапили потилиці двох чоловіків. В одному з яких користувачі Мережі впізнали російського актора Михайла Єфремова, який став винуватцем смертельної ДТП в Москві 8 червня.

"Єфремов там Че робить?» ,- пишуть в коментарях.

Раніше в мережі показали фото Пугачової в сміливому молодіжному вбранні.

На фото Пугачова дуже по-домашньому сидить на сходинках розкішних сходів. На перший погляд вона одягнена досить просто: в джинси і чорну блузку, проте її образ не позбавлений родзинки. Так, 71-річна Примадонна вирішила згадати молодість і вибрала блузку з повністю відкритими плечима.

Нагадаємо, постраждала від нападок Алла Пугачова змусила всіх подивитися їй в очі: "ніхто і ніщо не може мені...".

Як повідомляла Politeka, син Пугачової і Галкіна підкорив стильним виглядом поруч з яскравою сестричкою.

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