Відома російська модель і актриса Яна Кошкіна, яку багато хто вважає "нареченою" шоумена Гаріка Харламова, здивувала відвертим образом

Знаменитість на своїй сторінці в Instagram похвалилася новою гіфкою, повідомляє Politeka.net.

За словами дівчини, їй подобаються всі пори року, проте взимку їй не подобається те, що доводиться надягати багато одягу.

"Я люблю будь-який час року, але якби взимку можна було бігати в літніх сукнях, то ця пора року, для мене однозначно, було б найкращим...️ ️ С з дитинства не любила носити багато одягу... Мені чомусь фізично стає важко і сумно. У моїй гардеробній немає рукавиць, зимових чобіт, великих пуховиків і навіть колготок. Відсутність мізків це, або загартованість-обговорювати не будемо..., але у мене до вас прохання, не робіть як я, будьте розумнішими ☺ P. S. А що з одягу ніколи не зустріти у вашому гардеробі?) ",- підписала гіфку зірка.

Для зйомки відео Кошкіна вибрала Літнє плаття з ягідним принтом, яке тісно облягає її запаморочливу фігуру. Особливо виділяється пишний бюст моделі і її щедро нафарбовані очі.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Яна Кошкіна (@yana_koshkina_official)

Фанати моментально відреагували на нову фотографію красуні.

"Сексі😍 😍 😍 з такою фігурою я б любила тільки літо 😍 ого) ягідки дозріли ️ ️ ️ ось це очі 🔥 а як ви переносите зиму без теплих речей? Гарне плаття👍 🍓 🍓 🍓 дуже красиві і виразні очі 😊 🤗 🔥 вах Ну че сказати, захотілося в боулінг очі такі як ніби зиму бачиш в перший раз в житті) 🤤🤤🤤😍😍😍😍😍😍😍😍 раніше в моєму гардеробі не можна було зустріти і навіть припустити, що у мене буде водолазка🙈, задикалася від них🤪. Але хлопцеві подобається водолазки на мені, тепер у мене їх аж три😅 все таки ти купила це плаття!!))😉🔥 Ось це пошуршала Яна) я обожнюю коли мало одягу. Влітку ваще голий ганяю по дому, з одягу тільки сережка у вусі і пірсинг на сигарі) ",- пишуть шанувальники.

Раніше ми повідомляли, що Яна Кошкіна в шовковій накидці чорного кольору, оголивши свою головну "гідність". Заради ефектного кадру дівчина, якій приписують бурхливий роман з шоуменом Гаріком Харламовим, тримає в руці келих вина.

"Всхуднула трохи за 10 днів без зубів мудрості) таке фото без фільтрів піде, ні? На ніч дивлячись, зустрілися зараз з подружкою, щебечемо про дівочі переживання..",- підписала Кошкіна жаркий знімок у своєму мікроблозі.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна задерла ноги в міні-сукні і розбурхала хижим чином: "дика кішка".

Як повідомляла Politeka, Яна Кошкіна побешкетувала в ліжку і показала розтяжку: "Хороша кішка".

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