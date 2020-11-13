Короля поп-сцени Філіпа Кіркорова застукали в несподіваній компанії
Архівний кадр у своєму Instagram опублікував фотограф Алли Пугачової Роман Родін.
Так, фотограф опублікував кадр зі зйомок фільму "Свати. Новий рік", який є продовженням популярного серіалу.
У кадрі засвітилися Філіп Кіркоров, його фаворитку Анастасію Стоцьку і молодого Сергія Лазарєва.
Безбашенна мама Вєрки Сердючки без зайвих прикрас показала, як виглядає в житті: "Губки магніт"
Ані Лорак ледь втиснула бюст в тісний костюм і приголомшила вологим декольте: кадри закулісся
"Не треба було зраджувати": Корольова з'явилася у всьому чорному після втечі Тарзана і висунула вимоги, фото
Пекуча "наречена" Харламова ефектно роздяглася, показавши ідеальні вигини: "Що ж ти робиш?"
На знімку король поп-сцени постав у довгій шубі, а його фаворитка Анастасія Стоцька, чиї діти дуже схожі на Філіпа Кіркорова, в білій шубі і з оголеними ногами уважно слухає популярного співака Лазарєва.
"Філіп, Ви на висоті...", "Який прекрасний добрий гумор ! І ніякої вульгарності, чому б і далі не знімати такі фільми і кліпи?", "Браво, Філіп", - написали фанати в коментарях.
Варто відзначити, що зйомки фільму "Свати. Новий рік" проходили в 2010 році.
Відзначимо, що в ЗМІ наполегливо ходять чутки про те, що співачка Анастасія Стоцька, яку деякий час продюсував Філіп Кіркоров, нібито народила дітей саме від короля поп-сцени.
Російська співачка українського походження одружена з бізнесменом ресторатором Сергієм Абгаряном, який, як і Кіркоров, має вірменське коріння. У цьому то і полягає причина схожості дітей Стоцької з дітьми Кіркорова.
Нагадаємо, що Анастасія Стоцька приголомшила, показавши підрослого сина
Також Politeka писала, що Анастасія Стоцька похвалилася підрослим сином в строгому костюмі
А ще Politeka повідомляла, що підросла дочка Стоцької приголомшила схожістю з Кіркоровим.