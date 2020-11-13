Фото вже в мережі

Короля поп-сцени Філіпа Кіркорова застукали в несподіваній компанії

Архівний кадр у своєму Instagram опублікував фотограф Алли Пугачової Роман Родін.

Так, фотограф опублікував кадр зі зйомок фільму "Свати. Новий рік", який є продовженням популярного серіалу.

У кадрі засвітилися Філіп Кіркоров, його фаворитку Анастасію Стоцьку і молодого Сергія Лазарєва.

На знімку король поп-сцени постав у довгій шубі, а його фаворитка Анастасія Стоцька, чиї діти дуже схожі на Філіпа Кіркорова, в білій шубі і з оголеними ногами уважно слухає популярного співака Лазарєва.

"Філіп, Ви на висоті...", "Який прекрасний добрий гумор ! І ніякої вульгарності, чому б і далі не знімати такі фільми і кліпи?", "Браво, Філіп", - написали фанати в коментарях.

Варто відзначити, що зйомки фільму "Свати. Новий рік" проходили в 2010 році.

Відзначимо, що в ЗМІ наполегливо ходять чутки про те, що співачка Анастасія Стоцька, яку деякий час продюсував Філіп Кіркоров, нібито народила дітей саме від короля поп-сцени.

Російська співачка українського походження одружена з бізнесменом ресторатором Сергієм Абгаряном, який, як і Кіркоров, має вірменське коріння. У цьому то і полягає причина схожості дітей Стоцької з дітьми Кіркорова.

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