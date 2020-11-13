Народні депутати, намагаючись вирішити проблему розмитнення автомобілів з "єврономерами", пропонують скасувати акциз, але замість цього зобов'язати власників приблизно 85 тисяч авто проходити техогляд

Як інформує Politeka з посиланням на Обозреватель, йдеться про транспортні засоби, випущені до 2005 року.

Уточнюється, що в середньому то обійдеться від тисячі до півтори тисячі гривень залежно від СТО і регіону, причому платити доведеться щомісяця.

Крім того, нардепи перейнялися зміною податку на автомобілі. Якщо зараз він становить 25 тисяч гривень, то з січня 2021 року за автомобіль віком до 5 років доведеться заплатити 36 тисяч гривень. Якщо транспортному засобу від 5 до 8 років, розмір податку буде менше в два рази (18 тисяч).

Нагадаємо, на сьогодні, податок платять лише власники авто, вік яких не перевищує 5 років.

Раніше ми повідомляли, що в Раді і Міністерстві фінансів різні точки зору щодо розмитнення автомобілів на європейських номерах. Про це розповів нардеп Євген Брагар. За його словами, деякі нардепи разом з Мінфіном виступають проти будь-якого варіанту доступного розмитнення.

Інша частина депутатів, як стверджує Євген Брагар, готові підтримати розстрочку митних платежів, але, щоб вони залишилися в нинішньому обсязі.

Нове подорожчання комунальних тарифів не за горами, попереджають українців експерти. На суми в платіжках вплине, зокрема, недавнє підвищення тарифів на передачу електроенергії. Ці складові впливають на збільшення витрат водоканалів на електроенергію.

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