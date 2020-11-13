Що потрібно знати

Держава стимулює українців йти на самоізоляцію в разі, якщо у когось в сім'ї підтвердиться китайський вірус

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час останнього засідання Кабміну.

У разі, якщо в українців в сім'ї у когось підтвердиться китайський вірус, і вони підуть на самоізоляцію, держава, в такому випадку, компенсує всі 100% лікарняних.

"Якщо захворів хтось із членів вашої родини, залишайтеся на самоізоляції-держава платить за таку самоізоляцію лікарняні. Ми відшкодуємо всі лікарняні", - підкреслив глава Кабінету Міністрів на засіданні.

За інформацією журналістів, на грошові компенсації за самоізоляцію можуть розраховувати не тільки медики, а всі українці, які офіційно працевлаштовані, пише Сьогодні.

Для цього потрібно відкрити листок непрацездатності зі спеціальною позначкою.

"Лікар, який його виписує цей листок, повинен від руки написати: код 11, ізоляція від китайського вірусу", – пояснили в Фонду соціального страхування.

Перші п'ять днів самоізоляції оплачує зі своєї кишені роботодавець, а починаючи з шостого дня-Фонд соцстрахування. Медикам компенсують 100% втраченого заробітку, іншим українцям - половину від їх середньої зарплати.

"Часто така вимога пов'язана з небажанням нести якісь додаткові витрати і витрачати час на оформлення всієї документації. Особливо, якщо це якесь невелике підприємство",-пояснює нюанси юрист Павло Богомазов.

Для збереження повного обсягу зарплати на самоізоляції українцям потрібно заздалегідь домовитися з роботодавцем про перехід на віддалену роботу.

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