Держава стимулює українців йти на самоізоляцію в разі, якщо у когось в сім'ї підтвердиться китайський вірус
Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час останнього засідання Кабміну.
У разі, якщо в українців в сім'ї у когось підтвердиться китайський вірус, і вони підуть на самоізоляцію, держава, в такому випадку, компенсує всі 100% лікарняних.
"Якщо захворів хтось із членів вашої родини, залишайтеся на самоізоляції-держава платить за таку самоізоляцію лікарняні. Ми відшкодуємо всі лікарняні", - підкреслив глава Кабінету Міністрів на засіданні.
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За інформацією журналістів, на грошові компенсації за самоізоляцію можуть розраховувати не тільки медики, а всі українці, які офіційно працевлаштовані, пише Сьогодні.
Для цього потрібно відкрити листок непрацездатності зі спеціальною позначкою.
"Лікар, який його виписує цей листок, повинен від руки написати: код 11, ізоляція від китайського вірусу", – пояснили в Фонду соціального страхування.
Перші п'ять днів самоізоляції оплачує зі своєї кишені роботодавець, а починаючи з шостого дня-Фонд соцстрахування. Медикам компенсують 100% втраченого заробітку, іншим українцям - половину від їх середньої зарплати.
"Часто така вимога пов'язана з небажанням нести якісь додаткові витрати і витрачати час на оформлення всієї документації. Особливо, якщо це якесь невелике підприємство",-пояснює нюанси юрист Павло Богомазов.
Для збереження повного обсягу зарплати на самоізоляції українцям потрібно заздалегідь домовитися з роботодавцем про перехід на віддалену роботу.
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