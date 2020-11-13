Український співак і композитор Філіп Левшин помер у віці 28 років

Про це пишуть у Facebook.

За останні два тижні, як повідомив піар-фахівець Андрій Царенок, Філіп переніс серію складних операцій

"...сьогодні вранці не стало нашого друга Філіпа Левшина-зупинилося серце. Він був талановитим автором, співаком, шоуменом, багато його знали по телевізійних проектах. Думаю, у багатьох з ним тільки хороші асоціації. Кілька років тому ми йому вже допомогли, витягли його з того світу, але цього разу підступний панкреатит все ж переміг, у Філіпа залишилася тільки Мама", - написав піар-фахівець Андрій Царенок.

"Дорогі друзі. Сьогодні, о 17 годині, не стало Філіпа. Я дізналася це від його мами. Філіп помер у реанімації. Я попросила дозволу у близьких повідомити цю сумну новину. Наш інопланетянин залишив нашу Землю, подарувавши багато світла, тепла і любові. Він завжди був трохи неземним. Але в ньому була величезна концентрація любові і натхнення. Світла пам'ять. Я плачу",-написала поет-пісняр Аліса Осеніна.

"Філіп Левшин RIP. Ти був завжди таким яскравим! Талановитий артист! Як шкода", - написав композитор Олексій Малахов.

"Мені складно в це повірити... Мені чертовски боляче ... мій дорогий і рідний Филипушка, Фил ...(Філіп Левшин) ... як же так? 😭 😭 😭 У мене немає слів... Мої співчуття всім рідним і всім близьким... для кого це така ж величезна втрата як для мене... P. S. Спочивай зі світом мій... Твій сміх, Твоя посмішка, твої вічні фрази " Все Буде Добре, Тримайся... ми всі зможемо", Твоя щирість і людяність... Ти назавжди залишишся у мене в серці", " сьогодні не стало дуже кльового хлопця!!! Філіп ЛЕВШИН був дуже талановитим автором пісень і шоуменом! Я кілька років тому мала честь працювати з ним! Світла пам'ять тобі дорогий Филипушка, ти ще зовсім молодий хлопчик, тобі б ще жити і творити! RIP", - пишуть близькі Левшина.

Філіп Левшин народився в Києві 8 жовтня 1992 року. З 2010 по 2015 роки навчався в Київському національному університеті культури і мистецтв на посаді менеджера соціокультурної діяльності.

Філіп Левшин у 2011 році брав участь у Київському кастингу "Х-фактора". Однак його попітка потрапити в шоу обернулася скандалом. Судді помітили, що він співає під фонограму. Хлопця попросили заспівати без музики, але виступ не вразив журі. В результаті Левшин послав всіх суддів крім музичного критика Сергія Сосєдова.

Левшин взяв участь у телешоу "Джентльменський набір" (аналог "Від пацанки до панянки"). Там він, як сам заявляв, зрозумів, що він чоловік, а жіночні образи – тільки спосіб епатувати публіку. Директор школи для джентльменів Наталія Адаменко навіть зізналася, що була глибоко зворушена історією Левшина.

У 2013 році Філіп зняв перший відеокліп. Він також почав співпрацювати з українським продюсером Юрієм Фалесою. У цьому союзі з'явилися кілька кліпів, серед яких "Лечу на море", який набрав за кілька днів 150 тисяч переглядів.

У квітні 2016 року Левшин потрапив в реанімацію з діагнозом "панкреонекроз підшлункової залози з відмовою життєво важливих органів", переніс близько 20 операцій і схуд на 20 кг за рік Левшин пішов на поправку і знову зайнявся творчістю.

"Коли я дізнався, яка величезна кількість людей мені допомогла і підтримала, я зрозумів, що просто не маю право померти, а повинен вижити будь – що-будь, Щоб виправдати їхні надії», - говорив тоді артист.

У 2019 році Левшин змінив псевдонім на «Його Високість Філіп», під яким випустив скандальний кліп «Принц шоу-бізу» і заявив, що погодив дану зміну з Кіркоровим, який навіть придбав у нього кілька треків.

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