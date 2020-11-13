Багато знаменитостей з гордістю показують шанувальникам, як ростуть і розвиваються їхні діти: наприклад, Ані Лорак, Тіна Кароль, Світлана Лобода і Христина Асмус регулярно діляться зворушливими фото і зізнаннями про своїх нащадків

Politeka.net пропонує подивитися, як виглядають і живуть діти зірок.

Тіна Кароль в 2009 році народила сина Веніаміна в шлюбі з продюсером Євгеном Огіром. Хлопчик навчається в престижній британській школі Repton Preparatory School. Веня живе в Лондоні в українській родині, з якою вивчає рідну мову.





Світлана Лобода вперше стала мамою в 2011 році. Артистка народила дівчинку Єву від танцюриста Андрія Царя. А в 2018 році на світ з'явилася друга дочка, Тільда. Ім'я батька дитини і її обличчя співачка приховує.

Лобода виховує дочок одна, вони живуть в заміському величезному будинку, а Єва навчається в дорогій елітній і закритій школі разом з іншими дітьми знаменитостей.

Ані Лорак народила дочку Софію від турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу в 2011 році. Дівчинка навчається в елітній Павлівській гімназії, розташованій в Підмосков'ї.

Нещодавно Ані Лорак зняла дочку в своєму кліпі на пісню "Твоей любимой", також співачка іноді бере дитину з собою на сцену. Соня активно веде свою сторінку в Tik-Tok, багато подорожує і проводить час з сім'єю свого хрещеного Філіпа Кіркорова.

У 2014 році актриса Христина Асмус народила від коміка Гаріка Харламова дочку Анастасію. Цього року дівчинка вже пішла в перший клас.

Але не все виявилося так гладко в зірковому сімействі: в кінці жовтня цього року Харламов і Асмус офіційно розлучилися.

Нагадаємо, Христина Асмус показала, як змінилася їх з Харламовим дочка після розлучення.

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