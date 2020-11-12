Популярна українська співачка Наталія Могилевська здивувала не по-осінньому спекотним образом

Як повідомляє Politeka.net, у новому пості у своєму Instagram артистка поділилася думками на тему напрочуд теплої осені.

Вона зазначила, що цього року тепло восени трималося напрочуд довго, проте в останні дні все ж в Україну прийшли холоди.

"Але я пропоную продовжити осінньо-теплий настрій і весь тиждень буду ділитися з вами результатом нашої нової фотосесії. На фото зовсім немає золотого і червоного листя, але красиві, стильні і легкі образи - все те, від чого не хочеться відмовлятися і ховати в пуховики", - написала Могилевська.

На знімках вона дійсно одягнена не по-осінньому легко. На ній незвичайна персикова спідниця трохи нижче коліна і світло-блакитна сорочка, яку співачка недбало зав'язала на талії. Могилевська тримає в руках коричневу сумку, а її образ доповнюють стильні окуляри.

При цьому через недбало зібране в пучок і підняте наверх волосся співачку дуже складно впізнати, адже зазвичай вона залишає волосся розпущеним. Варто відзначити, що в такому образі Могилевська виглядає дуже стильною і навіть молодшою.

Її шанувальники по достоїнству оцінили фото.

"Якби побачила, не впізнала б", "Наталя, ви приголомшливо виглядаєте!", "Ого, оце Голлівуд", "ось треба було все життя проходити з одним кольором волосся, а виявляється блонд конкретно ваше, дуже вам йде і молодить, супер", "ви неймовірно круто і стильно виглядаєте", "Наташа, Вам так класно з такою зачіскою", - пишуть люди.

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