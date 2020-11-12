Маленька дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна підкорила шанувальників зоряної пари своєю чарівністю

Як повідомляє Politeka.net, зворушливий домашній знімок 7-річної Лізи Галкіної, яка в цьому році пішла в перший клас зі своїм братом Гаррі, з'явився на одній з фан-сторінок їх сім'ї в Instagram.

Варто відзначити, що Ліза явно пішла в своїх творчих батьків і вже з раннього дитинства вражає своїм артистизмом і впевненою поведінкою перед камерою. Батьки раз у раз публікують милі фото і забавні відео з дівчинкою, яка вміє привернути до себе увагу.

На фото Ліза позує в домашній обстановці. Дівчинка сидить в кріслі в милій Білій кофтині і з зібраними в хвіст волоссям. Ліза кокетливо повернула голову і мило посміхається в камеру, як справжня модель.

У підписі до фото автори поста запропонували передплатниками розповісти, які якості їм подобаються в Лізі. Відповіді людей не змусили себе чекати.

"Вона просто диво", "Позитив, радість у всьому і акторські якості", "Доброта, щирість, веселий дзвінкий сміх. І ще багато якостей", "всі якості, просто янголятко, світла, добра красуня", "якість - радіти життю, будь-яким здавалося б дрібницям. На мою, вона бачить в людях тільки хороше", "дівчинка-кокетка красива посмішка красиві очі", - пишуть люди.

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