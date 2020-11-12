Знамениті красуні в гонитві за ідеальними формами часто вдаються до дієт, але іноді можуть перестаратися

Деяким зіркам схуднення навіть за допомогою жорстких дієт йде на благо, а інші ж не можуть вчасно зупинитися і доводять себе до надмірної худорлявості, лякаючи шанувальників виснаженим виглядом, передає Politeka.net.

Російська співачка Поліна Гагаріна кардинально змінилася і здивувала витонченою фігурою після схуднення на 40 кілограмів всього за півроку. Артистка сіла на жорстку дієту, харчуючись певними продуктами: один день рисом, інший — тільки овочами, третій — вареною куркою. А щоб уникнути нічних зривів Поліна нічого не їла після шостої вечора.

У Анджеліни Джолі проблем із зайвою вагою ніколи не було, але це не завадило їй виснажувати себе дієтами, щоб виглядати ще стрункіше. Деякий час після розлучення з Бредом Піттом Джолі довела себе до стану "шкіра та кістки" і змусила шанувальників понервувати.

Пізніше з'ясувалося, що зірка сиділа на злаковій дієті: актриса вживала в їжу гарбузове і лляне насіння, а також «найдавніші злаки» – просо, гречку, кіноа і горіхи в невеликій кількості.

People are becoming very concerned about Angelina Jolie's health Angelina Jolie is looking abnormally thin these days... Gepostet von FREE 4 ALL am Montag, 18. April 2016

Кім Кардашьян ніколи не приховувала, що схильна до повноти. Зірка постійно бореться із зайвими кілограмами, особливо складно їй довелося після пологів. Кім схудла майже на 30 кілограмів завдяки кетодієті. Зірка знизила вживання в своєму раціоні їжі з вуглеводами, їла гарбузовий суп, салат з лососем і овочеві чіпси. Зараз Кардашьян залишається володаркою спокусливих форм, а про "попу, як у Кім" мріють мільйони дівчат по всьому світу.

Молодша сестра Кардашьян Кайлі Дженнер теж прославилася на весь світ як володарка пишних форм. Але красуні теж доводиться брати себе в руки і приводити тіло в порядок. Після народження дочки світська левиця швидко скинула 15 зайвих кілограмів, чим шокувала фанатів.

Російська актриса Христина Асмус завжди виглядає в кадрі бездоганно. Зірці пощастило з фігурою від природи, і у неї немає схильності до повноти. Але, як зізналася Асмус в одному з інтерв'ю, вона також виснажувала себе дієтами, з'їдаючи в день лише одне яблуко і запиваючи його чашкою кави. Хоча форми актриси зараз гідні захоплення, вона все-таки закликала не повторювати її експеримент.

Нагадаємо, Христина Асмус показала, як змінилася їх з Харламовим дочка після розлучення.

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