Популярна українська співачка Тіна Кароль показала своє тіло у всій красі в несподіваному образі

Артистка поділилася новим фото зі своєї фотосесії для VOGUE. Про це пише Politeka.net з посиланням на її Instagram.

На знімку Кароль розслаблено лежить на підлозі, закинувши руку за голову. При цьому з одягу на ній тільки щільні світло-блакитні колготи в смужку і такого ж кольору напівпрозорий топ, що нагадує спортивний бюстгальтер. Таке незвичайне вбрання робить її образ дуже ніжним і дозволяє співачці продемонструвати свою ідеальну фігуру.

Доповнює образ красуні розпущене волосся. На фото Кароль спокусливо зігнула одну ногу і задумливо дивиться кудись убік.

Шанувальники співачки активно коментують фото.

"Я не стрималася і стала колготкою Тіни", "шикарна", "Богиня", "до неможливості прекрасна", "це я в дитинстві, наполовину одягнена, в шикарних колготках, лежу і дивлюся мультики перед тим, як піти в сад", "Стало важко дихати", "що за старшокласниця?", "Тіночка, ви дуже харизматична дівчина і просто красуня", "неможливо бути такою красивою", "не можу надивитися на родимку на животі!", "Ви напевно єдина у якої пишуть тільки про вас хороше. Приємно читати. Ви цього заслуговуєте... Краща", - пишуть люди.

Нагадаємо, спокуслива Тіна Кароль відчинила піджак, розкріпачившись перед камерою: "Жарко дівчинці".

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