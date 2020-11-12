Популярна російська телеведуча Анфіса Чехова вразила красою, показавши форми в екстра-міні

Як розповідає Politeka, фотографії знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

"Нам здається, що успіх - це величезні досягнення в роботі, нажиті мільйони, нагороди, почесті, слава, вдале заміжжя...Але насправді успішним можна назвати лише людину, яка відчуває себе щасливою!!! Який насолоджується своїм життям, який вміє радіти кожному прожитому дню!» ,- йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографіях Анфіса Чехова позує в елегантному вбранні, який ефектно оголює її пишні принади. Це привело в» дикий " захват її шанувальників.

"Ти мене окриляєш", "боже, як вам йде цей захід", "ти просто чарівна», "бездоганний вигляд", - пишуть вони.

Як повідомлялося до цього, відома телеведуча Анфіса Чехова показала себе на Мальдівах.

Красуня цього разу показала себе в леопардовому Бікіні на завязочках. Образ Анфіса доповнила стильними окулярами, а на плечі можна побачити легку сумку. Чехова на кількох фото показала, як гуляє по пірсу серед вілл. Телеведуча не соромилася показати себе, адже встигла знайти ідеальну фігуру, що відразу кинулося в очі фанатам.

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