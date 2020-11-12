Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова приголомшила шанувальників, примірявши дивний наряд
Як розповідає Politeka, кадр знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.
"І кліп знімаємо з Оленою на пісню «До дна». Обожнюю бути у творчому процесі», - йдеться в повідомленні.
На опублікованому знімку Волочкова позує в дивному "золотому" вбранні, до непристойності розставивши ноги. Однак користувачі Мережі більше звернули увагу на обличчя балерини.
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"По-іншому ваша пісня називатися не може», «прям Іхтіандр у всій красі!", "на дні!", "навіщо ж так псувати кліп?", "назва відповідає поведінці і пристрасті», «а з ногами що. Поганий фотомонтаж 😔права ніжка, Пі * * ІТ трошки», - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що російська балерина Анастасія Волочкова приголомшила шанувальників, згадавши колишні заслуги
"Сьогодні день Анастасії.🙏 Я вітаю з іменинами всіх, хто названий цим красивим ім'ям🙏 🌺 моя матуся привезла мені мої архівні записи. З яких я знайшла дуже зворушливу для мене...» - йдеться в повідомленні.
У той же час сама балерина зізнається на кадрах вона відображена в дуже складний для свого життя момент.
Нагадаємо, що Волочкова в непристойній сукні зганьбилася поруч з новою мачухою дочки:"Чупа-Чупс на паличці".
Як повідомляла Politeka, Волочкова розкорячилася в непристойних позах перед молоденькими красунями:"Недолюблена тітонька".
Також Politeka писала, що розпусна Волочкова засвітила зайве в ультракороткій комбінації:"не соромно".