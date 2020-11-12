Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес влаштувала переполох своїми танцями поруч з молодим виконавцем

Як відомо, півтора місяці тому відома артистка Джей Ло і співак Малума випустили кліп, який об'єднав відразу дві пісні їх. Про це пише Politeka.net. За сценарієм співачка грала бізнесвумен, а ось її напарник з'явився в образі охоронця. Ефектний виступ і об'єднані композиції викликали небувалий ажіотаж серед фанатів.

Щоб підігріти інтригу, також кілька днів тому артисти показали свіжі фото, які були спеціально зроблені для обкладинки Billboard. На деяких знімках знаменитість позує зі спекотним колумбійським співаком Малумою. Також на фан-акаунті з'явилося відео з виступу зірок і повідомлення про те, що зірки виступлять на виставці і також будуть блищати разом.

У ролику можна помітити ідеальне тіло 51-річної співачки в крихітному салатовому костюмі, який насилу приховує її гідності. У коментарях під фото фанати поспішили відзначити, що Лопес неймовірна, адже виглядає від сили на 30 років.

"Mood bc Jen & Maluma виступлять на виставці AMA 2020🙌 🏻», - сказано в повідомленні.

У мережі також на фан-акаунтах зірки почали публікувати і інші кадри з її стильних фотосесіій. Артистка на одному з фото виглядала дуже привабливо. Співачка позувала лежачи на землі і демонструючи свої достоїнства.

При цьому білий бікіні не тільки підкреслив гарний вигляд Лопес, але і допоміг їй показати, як можна ідеально виглядати в 51, якщо правильно стежити за собою.

"королева, нею можна милуватися кожен день😙; може нам ця фотографія 10х сподобається ???; вона знову сяє, як неймовірна зірка✨ 🔥; давай Громова королева !! удачі !! # голос; Давай вести себе шумно !!! 💙 пагорби так вдало лягли💙; ми поддерж підтримуємо це повідомлення, ви прекрасні!; так пишаюся тобою, мама🗳 💙; Америка повинна прокинутися!; Давай голосно скажемо королева👑 🗳».

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