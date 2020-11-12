Популярна українська співачка Настя Каменських вразила красою, примірявши напівпрозорий костюм
Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість викинула у себе на сторінці в Instagram.
"Настрій pantera negra", - йдеться в повідомленні.
На опублікованій фотографії Каменських позує в напівпрозорому костюмі для виступів, ефектно зігнувшись в кадр.
"Ну що за цукерка", - відповіла під знімком фотограф Соня Плакидюк.
Остапчук після нового весілля раптово заговорив про розлучення і нещасливий шлюб: «Лайки і злість»
Білобриса Волочкова зганьбилася видом в брудному трико з плямами: «Моторошно виглядає»
Безсоромна Анджеліна Джолі зняла весь одяг, ледь прикрившись шовковим простирадлом: "Ідеальна"
Російська Кардаш'ян блиснула апетитними "персиками" в королівському декольте: "Моя любов"
Уточнимо, що інші шанувальники знаменитості були "без розуму" від побаченого.
"Краща",» як завжди – чудова«,» фігура чудова«,» вау, яка жінка«,» крутишка«, " чудовий вигляд. Дуже мило виглядаєш. Балуй нас частіше", - пишуть вони.
До цього повідомлялося, що співачка Настя Каменських показала свій звичайний ранок - і довела публіку до екстазу
Гаряча брюнетка з розпущеним волоссям сфотографувала своє зображена в дзеркалі, судячи з усього, у ванній. Настя, ще не розгубивши остаточно совість, повернулася боком, залишивши "сором" за кадром. Але і без того, оголені плічка і частково спина розбурхали публіку.
Каменських грайливо подивилася в сторону, посміхнувшись кінчиками губ.
Нагадавши, грайлива Каменських позбулася білизни і спокусила поглядом