Популярна українська співачка Настя Каменських вразила красою, примірявши напівпрозорий костюм

Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість викинула у себе на сторінці в Instagram.

"Настрій pantera negra", - йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії Каменських позує в напівпрозорому костюмі для виступів, ефектно зігнувшись в кадр.

"Ну що за цукерка", - відповіла під знімком фотограф Соня Плакидюк.

Уточнимо, що інші шанувальники знаменитості були "без розуму" від побаченого.

"Краща",» як завжди – чудова«,» фігура чудова«,» вау, яка жінка«,» крутишка«, " чудовий вигляд. Дуже мило виглядаєш. Балуй нас частіше", - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що співачка Настя Каменських показала свій звичайний ранок - і довела публіку до екстазу

Гаряча брюнетка з розпущеним волоссям сфотографувала своє зображена в дзеркалі, судячи з усього, у ванній. Настя, ще не розгубивши остаточно совість, повернулася боком, залишивши "сором" за кадром. Але і без того, оголені плічка і частково спина розбурхали публіку.

Каменських грайливо подивилася в сторону, посміхнувшись кінчиками губ.

Нагадавши, грайлива Каменських позбулася білизни і спокусила поглядом