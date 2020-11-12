Банківський сектор продовжує стикатися з наслідками карантину

Як повідомляють на офіційному сайті НБУ, попит на кредити після скасування жорсткого карантину поступово відновлюється.

Гривневе кредитування бізнесу в третьому кварталі відновилося на 3%. При цьому швидше звичайного зросла частина кредитів, видана на будівництво і реконструкцію нерухомості.

Потихеньку відновлюється і кількість депозитів.

Так, приріст гривневих депозитів у липні-вересні 2020 року зріс лише на 1,2%. При цьому в другому кварталі приріст становив 10,9%. У НБУ відзначають, що вкладення в гривнях істотно скоротилися.

А ось доларові депозити, навпаки, виросли. Обсяги валютних вкладів зросли на 1,3%.

У Нацбанку також пояснили знецінення гривні. Відзначається, що є багато внутрішніх і зовнішніх факторів для падіння нацвалюти, але основна причина – пандемія.

Раніше ми писали, що в Україні сьогодні відсутні передумови для стрімкого падіння курсу, тому гривня буде втрачати в ціні поступово. В умовах пандемії, гривня показує досить середню девальвацію, адже є валюти, які знецінюються набагато стрімкіше.

Нагадаємо, що 12 листопада 100 доларів продавали за 28,16 гривень, а 100 євро можна було купити за 33,14 гривень.

Нагадаємо, що нове підвищення розорить українців, в Нацбанку попередили про розцінки: "швидко подорожчало...".

Як повідомляла Politeka, зрив поставок готівкового долара підірвав курс гривні, що зараз відбувається в обмінниках: "13 листопада почнеться...".

Також Politeka писала, що долар раптово підскочить, курс валют від НБУ здивує українців: що буде з гривнею.