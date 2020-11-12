Знаменита українська актриса з "Кварталу 95" Марта Адамчук вразила красою, показавшись у вбранні без білизни

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці красуні в Instagram.

"Спасибі тобі, прекрасна Єва, за сьогоднішній день і досвід", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Адамчук позує в приспущеній сорочці без білизни, елегантно рухаючись в кадрі. Це привело в» дикий " захват її шанувальників.

"О боже, як красиво", "бомба», «розкішний вигляд», «вау, обожнюю тебе», "неймовірний вид", - пишуть вони.

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На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала три фотографії, причому одна з них – чорно-біла, зроблених в гримерці. На березні-червона сукня в підлогу, розшита паєтками. Особливу увагу привертає V-подібний розріз ззаду, який практично повністю оголює спину і доходить майже до пояса.

На першому знімку Адамчук збентежено посміхається в камеру, тримаючи в руках смартфон, а на двох інших – сидить в півоберта на спинці стільця.

Нагадаємо, що бездоганна брюнетка з "Квартал 95" без сорому і білизни блиснула найцікавішим.

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