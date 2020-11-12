Популярна українська співачка Надя Дорофєєва поділилася "гарячим" фото у своєму новому образі

Як повідомляє Politeka.net, артистка опублікувала новий знімок у своєму Instagram.

Не так давно популярний дует "Время и Стекло" розпався, а його учасники – Надя Дорофєєва і Олексій Завгородній (Позитив) вирішили піти кожен своєю дорогою. Судячи з усього, зараз Надя готується до випуску сольної музики. Принаймні, артистка активно публікує загадкові тизери у себе на сторінці.

На нових кадрах Дорофєєва постає в новому образі. Так, співачка перефарбувалася з пекучої брюнетки в попелястий блонд. На новому фото вона позує в короткій спідниці, топіку і декоративному сталевому ліфі, надітому поверх. Поруч з Надею горить багаття, яке додає знімку особливої атмосферності.

Чоловік співачки Володимир Дантес не зміг встояти перед такою красою і написав у коментарях: "Не кради мій вітер) фото вогонь".

Шанувальники співачки також бурхливо коментують її фото в передчутті нових робіт.

"Вогняна надія на хіт від Надії", "у тебе буде щось горіти в кліпі? Або ти граєш з вогнем?", "Два вогню так близько", "Шик і блиск", "Королева вогню", "Божечки-кішечки, просто ікона", "це занадто жарко", "з кожним разом, все цікавіше і цікавіше", - пишуть люди.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва з "Время и стекло" влетіла в чужу машину, фото після ДТП: "З тобою все добре?".

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