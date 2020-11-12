Українська телеведуча Настя Івлєєва з шоу "Орла і Решки" здивувала шанувальників, приголомшила витівкою в оточенні зоряного блондина

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці зірки в Instagram.

На опублікованих кадрах Івлєєва показує серію свого нового популярного шоу, в ході якого був запрошений зірка ютуба – Максим Голополосов. Він прославився завдяки шоу "Макс + 100500". На ролику зірка явно без сорому розважається із зіркою.

"Ох, Настюха, ось це ти запалила«," який же у Насті сміх. Завжди піднімає настрій", "на висоті Малятко», «кайфова Малятко», "це реально вогонь", - пишуть її шанувальники.

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Розкішна блондинка славиться в мережі на ТБ своїм почуттям гумору. Красуня знімає смішні відео, а також робить веселі пости.

Так, зірка опублікувала нещодавно кілька фото, на яких вона позує не сама, а в компанії своїх колег по шоу-бізнесу.

При цьому зірку та інших людей на кадрах важко впізнати, адже їхні обличчя прифотошоплені до інших знімків з минулого. У публікації можна помітити кадри з фільмів "Сутінки", "Малена," Москва сльозам не вірить", а також кадр з групою" ABBA " та інші.

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