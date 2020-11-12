Чоловік Наташі Корольової, відомий стриптизер Сергій Глушко (Тарзан) вирішив відпочити від скандалів і покотив в Африку

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артист ділиться фотографіями з відпочинку, на яких часто позує в компанії місцевих жителів, або просто знімає те, що відбувається навколо на камеру.

Днями Глушко опублікував фото зі своїм новим другом. Видно, що він з головою пішов в екзотику і насолоджується часом, проведеним за межами Москви.

"Масаї. Респект. Неймовірно добрі тут люди...привітні, позитивні, чисті душею", - зазначив Тарзан.

За день пост зібрав понад 2 тисячі лайків. Оцінила фото і його дружина Наташа Корольова, яка, судячи з фото, не поїхала відпочивати з чоловіком. У коментарях крім компліментів шанувальники стали цікавитися, куди поділася Наташа.

"Мужик або баба в червоному?", "Будьте щасливі", "А де Наташа то?", "На кого ти проміняв Наташу?", "Красені Black and White", "ви теж Масаї тільки білий", "а Наташа, не з Вами?» ,- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Сергій Глушко дозволив маленьким дітям в автобусі чіпати своє довге біле волосся. Видно було, що Тарзан насолоджувався моментом.

Нагадаємо, що Тарзан показав, як кайфує без дружини в руках задоволеного натовпу: «навіть на язик спробували».

Як повідомляла Politeka, Тарзан показав, до кого втік від Наташі Корольової, несподіване фото: "Ти на батьківщині тепер!".

Також Politeka писала, що Наташа Корольова з'явилася у всьому чорному після втечі Тарзана і висунула вимоги, фото.