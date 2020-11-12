Українці бурхливо відреагували на рішення зірки Студії "Квартал 95" Євгена Кошового відростити волосся

Не так давно відомий гуморист зізнався, що вирішив змінити імідж і відростити волосся і бороду. Перші результати цього рішення вже видно: на останніх фото на голові у "Лисого з кварталу" з'явився "їжачок", а на обличчі – помітна щетина. Особливо добре це помітно на спільному фото Кошового з дружиною, опублікованому на сторінці "Квартал 95" в Instagram, повідомляє Politeka.net.

"Запам'ятайте це фото. Вперше за 19 років наш Женя відростив "їжачок"! Хто знає, коли ще нам вдасться це побачити", - йдеться у підписі до знімка.

На фото задоволений собою Кошовий зворушливо притискає до себе свою дружину Ксенію, яка щасливо посміхається.

Українці активно обговорюють несподіване перетворення артиста в коментарях до знімка.

"Так він не лисий!?", "2020, це вже перебір", "відрощує що б щоки прикрити...трісне скоро", "20 років тому він був по симпатичніше...Слава і гроші псує людину", "а мені Жека оч подобався лисим і без вусів", "Пресняков молодший", "Просто лінь голити голову", "зовсім інша людина!", "Це бунт!!! Йому так навіть краще, але платити будуть менше?!", "Зеленський пішов, Лисий пішов... Юзика не видно ... шо далі??!! Лєна в мери і Пікалов в попсу?", "Виявляється, вони все-таки ростуть", "Женя, у тебе волосся полізло. Ось як на деяких людей корона впливає", - пишуть люди.

Нагадаємо, 12-річна дочка Кошового з "Квартал 95" кардинально змінила зовнішність, не впізнала навіть мама.

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