Популярна російська співачка Ольга Бузова вразила гарячими обіймами зі своїм партнером

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала у своєму мікроблозі "Instagram" нове фото виступу на льоду разом з фігуристом Дмитром Соловйовим. На кадрі Ольга Бузова відображена спиною в строгому вбранні. Спортсмен в брюках і сорочці пристрасно притиснувся до неї ззаду, складається враження, що пара поцілувалася.

"Наша нова історія з @dmitry_solovyev про яку ми розповімо Вам вже цієї суботи🙏 🏻... танець ми ставили під шикарну пісню з легендарного кіно🎥. Як думаєте, по фото, який фільм ми прожили на льоду? 😌 ",- розповіла знаменитість в описі до фото.

Знімок придбав особливу атмосферу старого кіно через чорно-білий формат, А сніг на чорному тлі створив враження зимового вечора.

Користувачі соціальної мережі в коментарях під фото запропонували свої версії і оцінили знімок учасників шоу:

"Як атмосферно🙌 🏽 😊"; "Тримаємо кулачки за вас! Красиві такі!"; "Найкраща пара 🙌🏻"; "Фото показує, що номер буде вогонь, виглядає багатообіцяюче 🤩чекаємо ❤️"; "Приголомшливо👍🔥"; "Кайффф, чекаю нереально 🙏🏻❤️"; "королева 👑 😍найкрасивіша, найкраща з найкращих"; "Оль, ви така класна пара❤️ хочу що б ви були разом🔥"; "І Дава там нервово курить 🔥"; "Яка романтична фотка !!!😍 "; "Так не цікаво дивитися, Ольга! Ви все викладаєте!".

Нагадаємо, Алла Пугачова і Бузова зійшлися в нерівній сутичці, дійшло до образ: "співачки нявкають, як кошенята"

Як Politeka писала, що зухвала Бузова в шкіряному топіку заінтригувала новим хітом:"рознос, Оль".

Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках, оцінила навіть Семенович:"Крутиші".