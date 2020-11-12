Скандально відома балерина Анастасія Волочкова показала жертви, на які йде для підтримки форми

Вона розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" відео своїх тренувань, повідомляє Politeka.net (щоб подивитися, скрольте сторінки до кінця). Для спортивних занять Анастасія волочкова одягла червону зимову куртку і утеплені рожеві штани.

Артистка розвалилася на гімнастичному килимку і почала робити різні вправи для преса, зрушуючи і розсовуючи ноги. Наостанок вона задерла шкарпетки вище голови, посвітивши сідницями.

"Спортивне початок дня 💪 і так кожен день..🩰 🦢 Все життя - рух!! Звичайно, в такій кількості теплого одягу нелегко виконувати фізичні вправи, але підтримка форми і стрункості і підтягнутості м'язів вимагає жертв", - заявила Волочкова в описі до відео.

Раніше Анастасія опублікувала в соціальних мережах кадри із зустрічі з тренером з саморозвитку. Насамперед балерина похвалилася обідом з одних лише огірків і жартома похвалила себе за те, як мало їсть.

Пізніше Анастасія виклала фото, яке швидко розлетілося по мережі. На ньому Волочкова позує поруч з подругою в брудному трико блакитного кольору. Добре помітно, що костюм знаменитість одягла прямо на голе тіло, можна без праці розрізнити на ньому розводы і сильно випирає бюст.

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