Скандально відома балерина Анастасія Волочкова показала жертви, на які йде для підтримки форми
Вона розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" відео своїх тренувань, повідомляє Politeka.net (щоб подивитися, скрольте сторінки до кінця). Для спортивних занять Анастасія волочкова одягла червону зимову куртку і утеплені рожеві штани.
Артистка розвалилася на гімнастичному килимку і почала робити різні вправи для преса, зрушуючи і розсовуючи ноги. Наостанок вона задерла шкарпетки вище голови, посвітивши сідницями.
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"Спортивне початок дня 💪 і так кожен день..🩰 🦢 Все життя - рух!! Звичайно, в такій кількості теплого одягу нелегко виконувати фізичні вправи, але підтримка форми і стрункості і підтягнутості м'язів вимагає жертв", - заявила Волочкова в описі до відео.
Раніше Анастасія опублікувала в соціальних мережах кадри із зустрічі з тренером з саморозвитку. Насамперед балерина похвалилася обідом з одних лише огірків і жартома похвалила себе за те, як мало їсть.
Пізніше Анастасія виклала фото, яке швидко розлетілося по мережі. На ньому Волочкова позує поруч з подругою в брудному трико блакитного кольору. Добре помітно, що костюм знаменитість одягла прямо на голе тіло, можна без праці розрізнити на ньому розводы і сильно випирає бюст.
Нагадаємо, що Волочкова в непристойній сукні зганьбилася поруч з новою мачухою дочки:"Чупа-Чупс на паличці".
Як повідомляла Politeka, Волочкова розкорячилася в непристойних позах перед молоденькими красунями:"Недолюблена тітонька".
Також Politeka писала, що розпусна Волочкова засвітила зайве в ультракороткій комбінації:"не соромно".