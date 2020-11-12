Російський комік Максим Галкін здивував шанувальників фотографією з ліфта

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував фото, на якому зняв себе в розкішному ліфті. Як відомо, Галкін з Пугачовою і дітьми живе в розкішному палаці з величезною територією навколо. У їхньому будинку є ліфт, виконаний в кращих традиціях дорогих особняків.

"Домашній ліфтолук", - підписав знімок Галкін.

За кілька годин пост коміка зібрав майже 70 тисяч лайків. У коментарях йому залишили масу приємних слів. Але не обійшлося і без критики. Одні шанувальники помітили роги, які випадково з'явилися над головою коміка. Інші ж розкритикували Галкіна за те, що він хвалиться розкішним майном і вказали йому на місце.

"Не хочу жартувати про роги, які я бачу", «у такого чоловіка, не можуть бути роги))», «Максим , видаліть фото.. роги вам не пасують", "Максим, ви зараз схожі на доброго оленя, тому що там візерунки у вас над головою у вигляді оленячих рогів», «знову кічемся. Набридло вже. Сидів би зі своєю бабусею в своєму замку і катав би її на своєму ліфті. Гидко вже", "Шикарний ліфт у вас! Та й господар вогонь, що гріха таїти", «який гарний ліфт. Чомусь нагадав мені про Гаррі Поттера", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Галкін, який затаїв образу, поскаржився Орбакайте на їх з Пугачовою біду: "вже скільки років...".

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